Ο Snoop Dogg αναζητά δοκιμαστή παγωτού με αμοιβή 30.000 δολάρια

Ο διάσημος καλλιτέχνης Snoop Dogg προσφέρει μια θέση εργασίας που μοιάζει βγαλμένη από όνειρο, αναζητώντας τον πρώτο διεθνή δοκιμαστή παγωτού για το brand του, Dr. Bombay. Η συγκεκριμένη θέση προβλέπει αμοιβή 10.000 δολάρια τον μήνα, φτάνοντας συνολικά τα 30.000 δολάρια για μια τρίμηνη απασχόληση. Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους από κάθε γωνιά του πλανήτη, με στόχο την ανακάλυψη των επόμενων μεγάλων γευστικών τάσεων στον χώρο του παγωτού.

Η θέση του διεθνούς δοκιμαστή παγωτού

Ο Snoop Dogg, μέσω του brand παγωτών του, Dr. Bombay, αναζητά ένα άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο του international ice cream taster. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι τρεις μήνες, με μηνιαία αμοιβή που ανέρχεται στα 10.000 δολάρια, προσφέροντας έτσι ένα συνολικό ποσό 30.000 δολαρίων για την περίοδο αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με την πλατφόρμα προσλήψεων Deel, διευρύνοντας το πεδίο των υποψηφίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ρόλος του επιλεγμένου δοκιμαστή δεν περιορίζεται απλώς στην κατανάλωση παγωτού. Αντιθέτως, περιλαμβάνει εκτεταμένα ταξίδια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος θα δοκιμάζει διάφορα προϊόντα, θα ανακαλύπτει ασυνήθιστες γεύσεις και θα εντοπίζει νέες γαστρονομικές τάσεις σε διαφορετικές χώρες. Αυτή η ενεργή συμμετοχή στην αναζήτηση και αξιολόγηση γευστικών εμπειριών αποτελεί βασικό πυλώνα της θέσης.

Καθήκοντα και συνεισφορά στο brand Dr. Bombay

Οι παρατηρήσεις και τα ευρήματα του διεθνούς δοκιμαστή παγωτού θα έχουν άμεση εφαρμογή στην ανάπτυξη του brand Dr. Bombay. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων γεύσεων, την εξέλιξη προϊόντων και τον σχεδιασμό καμπανιών μάρκετινγκ. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της θέσης, καθώς ο επιλεγμένος υποψήφιος θα συμβάλει ενεργά στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Πέρα από την αναζήτηση γευστικών τάσεων, ο δοκιμαστής θα συμμετέχει ενεργά και στη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του brand. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων ιδεών για την περαιτέρω εξέλιξη και προώθηση της Dr. Bombay. Η θέση, αν και χαρακτηρίζεται ως remote, ενδέχεται να απαιτεί ταξίδια και συναντήσεις με την ομάδα της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία και η ενσωμάτωση των ιδεών του.

Το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη θέση δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία ως σεφ ή στον τομέα της γαστρονομίας. Η εταιρεία αναζητά ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των foodies, δημιουργών περιεχομένου, επαγγελματιών του μάρκετινγκ, φοιτητών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων. Η έμφαση δίνεται περισσότερο σε προσωπικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες, παρά σε συγκεκριμένα πτυχία ή προϋπηρεσία.

Οι βασικές ιδιότητες που αναζητούνται είναι η περιέργεια, η δημιουργικότητα και η ικανότητα εντοπισμού νέων τάσεων στην αγορά. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για την επιτυχημένη εκτέλεση των καθηκόντων του δοκιμαστή. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και ορισμένες πρακτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου και η διαθεσιμότητα για ολόκληρο το τρίμηνο της απασχόλησης.

Διαδικασία αιτήσεων και προθεσμίες

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή για διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση του διεθνούς δοκιμαστή παγωτού για το brand Dr. Bombay του Snoop Dogg.

Με πληροφορίες από: Gazzetta