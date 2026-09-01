Η Έιμι Μάντιγκαν εντάσσεται στο καστ της ταινίας «The Comebacker» με Τομ Χανκς και Κάλουμ Τέρνερ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έιμι Μάντιγκαν εντάσσεται στο καστ της νέας κινηματογραφικής παραγωγής της Sony Pictures, με τίτλο «The Comebacker». Η Μάντιγκαν θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Τομ Χανκς και Κάλουμ Τέρνερ σε αυτή την ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ντέιβ Έγκερς. Η παραγωγή περιγράφεται ως ένας φόρος τιμής στο άθλημα του μπέιζμπολ και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

Η ταινία «The Comebacker» αντλεί την έμπνευσή της από το διήγημα του Ντέιβ Έγκερς, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και φέρει τον ίδιο τίτλο. Η κεντρική ιστορία εστιάζει σε ένα ανερχόμενο αστέρι των New York Mets, τον οποίο υποδύεται ο Κάλουμ Τέρνερ.

Η ζωή του νεαρού αθλητή ανατρέπεται δραματικά όταν τραυματίζεται από μια μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπέιζμπολ. Στο πλευρό του Τέρνερ και του Τομ Χανκς, η Έιμι Μάντιγκαν θα αναλάβει τον ρόλο της ιδιοκτήτριας της ομάδας, προσθέτοντας το δικό της υποκριτικό βάρος στην παραγωγή. Επίσης, στο καστ συμμετέχει και η Πατρίσια Κλάρκσον, η οποία θα υποδυθεί τη σύζυγο του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Τομ Χανκς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σκηνοθετική ματιά της Μάριελ Χέλερ

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Μάριελ Χέλερ, μια δημιουργός γνωστή για τις επιτυχημένες δουλειές της στον κινηματογράφο. Η Χέλερ έχει στο ενεργητικό της ταινίες όπως το «The Diary of a Teenage Girl» και το «Can You Ever Forgive Me?», οι οποίες έχουν αποσπάσει θετικές κριτικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάριελ Χέλερ έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Τομ Χανκς. Η προηγούμενη τους συνεργασία ήταν στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood», όπου ο Χανκς είχε ενσαρκώσει τον εμβληματικό Φρεντ Ρότζερς. Αυτή η νέα συνάντηση των δύο αναμένεται να προσδώσει μια ιδιαίτερη δυναμική στο «The Comebacker».

Η παραγωγή και οι συνεργασίες

Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει ο Γκάρι Γκέτζμαν για λογαριασμό της εταιρείας Playtone. Στο παραγωγικό κομμάτι συμμετέχουν επίσης η σκηνοθέτιδα Μάριελ Χέλερ και η Λία Χόλτσερ, οι οποίες εκπροσωπούν την Defiant By Nature. Η παραγωγή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με το Major League Baseball (MLB) και τους New York Mets, γεγονός που υπογραμμίζει τον φόρο τιμής στο άθλημα του μπέιζμπολ.

Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία θα έχουν η Working Barn και ο Τσαρλς Μίλερ. Η συνεργασία αυτών των φορέων και προσώπων διασφαλίζει την αρτιότητα και την πιστότητα στην απεικόνιση του κόσμου του μπέιζμπολ, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων που θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο.

Η οσκαρική πορεία της Έιμι Μάντιγκαν

Η Έιμι Μάντιγκαν φέρει τον τίτλο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, έχοντας κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η διάκριση αυτή ήρθε για την ερμηνεία της ως θεία Γκλάντις στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τρόμου «Weapons», του σκηνοθέτη Ζακ Κρέγκερ.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της Μάντιγκαν, η οποία είχε λάβει την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, είχε προταθεί για το χρυσό αγαλματίδιο για τον ρόλο της στην ταινία «Twice in a Lifetime» του Μπαντ Γιόρκιν, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη και αναγνωρισμένη πορεία της στον κινηματογράφο.

Επόμενα πρότζεκτ της ηθοποιού

Πέρα από τη συμμετοχή της στο «The Comebacker», η Έιμι Μάντιγκαν έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα με αρκετά επερχόμενα πρότζεκτ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το θρίλερ «Sponsor» του Τζέιμς Πόνσολντ, μια παραγωγή της Apple, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Τζέισον Σίγκελ και Τζον Σ. Ράιλι.

Επιπλέον, η ηθοποιός θα συμμετάσχει στο reboot της σειράς «X-Files», το οποίο αναλαμβάνει ο Ράιαν Κούγκλερ. Στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνεται και η μίνι σειρά «All the Sinners Bleed», μια παραγωγή των Amblin και Netflix, γεγονός που δείχνει την ενεργή παρουσία της σε διάφορες πλατφόρμες και είδη παραγωγών.

Με πληροφορίες από: Topontiki