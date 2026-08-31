Γέννησε η Μπόνι Μπλου, η πορνοστάρ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Η Μπόνι Μπλου, η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, ανακοίνωσε ότι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω των social media, όπου η ίδια δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Στην ανάρτησή της, η Μπόνι Μπλου έγραψε χαρακτηριστικά «Και μετά γίναμε 1.058», προσθέτοντας μία μπλε καρδιά. Η μπλε καρδιά ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι το μωρό είναι αγοράκι.

Η αναφορά στον αριθμό 1.058

Η αναφορά της Μπόνι Μπλου στον αριθμό 1.058 δεν ήταν τυχαία. Η ίδια είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το 2024, όταν είχε ισχυριστεί ότι είχε συνευρεθεί με 1.057 άντρες μέσα σε διάστημα 12 ωρών.

Με το μήνυμά της μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Μπόνι Μπλου φαίνεται πως θέλησε να κάνει μια χιουμοριστική αναφορά στο συγκεκριμένο «challenge» που είχε γίνει γνωστό.

Οι δυσκολίες στην τεκνοποίηση

Στο παρελθόν, η Μπόνι Μπλου είχε αναφερθεί δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί. Αυτό είχε συμβεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης σχέσης της, όπου είχε δηλώσει ότι δυσκολεύτηκε πολύ να μείνει έγκυος.

Είχε μάλιστα δηλώσει στο Us Weekly ότι θα έπρεπε να προχωρήσει στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε άλλη τοποθέτησή της, είχε εξηγήσει ότι, με βάση όσα γνώριζε τότε, θεωρούσε δύσκολο να καταφέρει να μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης και το «challenge»

Η Μπόνι Μπλου, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τία Μπίλινγκερ, είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι περίμενε το πρώτο της παιδί. Η σύλληψη, σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει η ίδια, φέρεται να έγινε χρονικά κοντά σε ένα ακόμη διαδικτυακό «challenge» της.

Σε αυτό το δεύτερο «challenge», όπως είχε αναφέρει η ίδια, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr