Η Τζάστις Κέλι είναι η νέα «Miss USA» – Η πρώτη μητέρα και νικήτρια άνω των 30 ετών στην ιστορία του θεσμού

Η 75η επετειακή διοργάνωση των αμερικανικών καλλιστείων «Miss USA» ανέδειξε τη φετινή της νικήτρια, την 31χρονη Τζάστις Κέλι από τη Βιρτζίνια. Η Κέλι έγραψε ιστορία στον θεσμό, καθώς είναι η πρώτη έγγαμη γυναίκα και μητέρα που παίρνει το στέμμα, ενώ παράλληλα αποτελεί τη μοναδική νικήτρια άνω των 30 ετών.

Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Adrienne Arsht στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή 50 διαγωνιζομένων από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η ιστορική νίκη της Τζάστις Κέλι

Η Τζάστις Κέλι, με την κατάκτηση του τίτλου της «Miss USA 2026», χάρισε στη Βιρτζίνια τον πρώτο της τίτλο μετά το 1970, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την πολιτεία της. Η ίδια παρέλαβε το στέμμα από την περσινή κάτοχο, την 24χρονη Όντρεϊ Έκερτ από τη Νεμπράσκα.

Πέρα από την ηλικία της και την οικογενειακή της κατάσταση, η νέα «Miss USA» έχει ένα αξιόλογο προφίλ. Είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, ιδρύτρια ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, στοιχεία που προσδίδουν περαιτέρω βαρύτητα στην ιστορική της διάκριση.

Η φετινή διοργάνωση των καλλιστείων

Η 75η επετειακή διοργάνωση των αμερικανικών καλλιστείων «Miss USA» φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Adrienne Arsht στο Μαϊάμι, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Συνολικά 50 διαγωνιζόμενες έλαβαν μέρος, εκπροσωπώντας τις πολιτείες τους στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Φέτος, ο διαγωνισμός είχε ως θέμα «75 Χρόνια Είδωλα», τιμώντας τη μακρά και πλούσια ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Η επιλογή του θέματος υπογράμμισε την παράδοση και την επιρροή που έχει ασκήσει ο θεσμός στην αμερικανική κουλτούρα ανά τα χρόνια.

Το εντυπωσιακό πακέτο δώρων

Εκτός από τον περίβλεπτο τίτλο της «Miss USA», η φετινή νικήτρια εξασφαλίζει και ένα εντυπωσιακό πακέτο δώρων, η συνολική αξία του οποίου ξεπερνά τις 685.000 δολάρια. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές παροχές που συνοδεύουν τον τίτλο.

Συγκεκριμένα, η Τζάστις Κέλι θα λάβει ετήσιο μισθό ύψους 150.000 δολαρίων, ένα καινούργιο αυτοκίνητο μάρκας Range Rover, καθώς και δωρεάν διαμονή για έναν ολόκληρο χρόνο σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι. Αυτά τα δώρα υπογραμμίζουν το κύρος και την αναγνώριση που συνοδεύουν τον τίτλο της «Miss USA».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr