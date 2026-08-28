Η Στέλλα Πάρτον αποκαλύπτει τις τελευταίες επιθυμίες της Ντόλι για πειραματικά φάρμακα

Χιλιάδες μηνύματα αποχαιρετισμού έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η ανάρτηση της μικρότερης αδελφής της, Στέλλας Πάρτον, η οποία αποκάλυψε συγκινητικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της θρυλικής τραγουδίστριας. Η 77χρονη Στέλλα δημοσίευσε το μήνυμά της την Πέμπτη 27 Αυγούστου, αναφέροντας στο Facebook ότι «Η Ντόλι απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη».

Η επιθυμία για προσφορά μέχρι το τέλος

Στο εκτενές μήνυμά της, η Στέλλα Πάρτον αποκάλυψε ότι η αδελφή της, μέχρι το τέλος της ζωής της, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους. «Η αδελφή μου ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους, προσεκτικούς και καλόκαρδους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως αυτό που έβλεπε ο κόσμος ήταν ακριβώς αυτό που ήταν η Ντόλι.

Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που η Ντόλι της είχε πει πρόσφατα ότι, ακόμη και αν δεν υπήρχε καμία ελπίδα για εκείνη, θα επέτρεπε στην ιατρική της ομάδα να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα. Αυτό θα γινόταν με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους στο μέλλον. Η Στέλλα τόνισε πως η αδελφή της σκεφτόταν πάντα τους άλλους και πρότεινε ως τρόπο να τιμηθεί η κληρονομιά της, να δείξουμε περισσότερη καλοσύνη, να στηρίξουμε τους άλλους και να προσφέρουμε χρόνο και πόρους, όπως έκανε και η ίδια μέχρι το τέλος.

Οι πρωινοί καφέδες και η αγάπη της αδελφής

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, η οποία ήταν ένα από τα 12 αδέλφια της οικογένειας, διατηρούσε ένα καθιερωμένο «ραντεβού για καφέ» με τη Στέλλα κάθε Τρίτη πρωί. Η Στέλλα θυμήθηκε ότι για πολλά χρόνια, κάθε Τρίτη, πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος και ενώ ο κόσμος κοιμόταν, έπιναν μαζί τον καφέ τους από το τηλέφωνο. Απέδιδε το γεγονός ότι ξυπνούσαν τόσο νωρίς στην ανατροφή τους σε αγρόκτημα, με τη Ντόλι να λέει συχνά: «Tedda, κάνουμε περισσότερη δουλειά πριν βγει ο ήλιος απ’ όση κάνουν οι περισσότεροι όλη μέρα!».

Οι αδελφές αντάλλασσαν κουτσομπολιά, έπιναν τον καφέ τους και έκαναν σχέδια, όπως συνήθιζαν πάντα. Η Στέλλα πρόσθεσε ότι ο πρωινός της καφές της Τρίτης δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος, αλλά η αγάπη, ο σεβασμός και η καλοσύνη της Ντόλι θα παραμείνουν. Επίσης, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη αδερφή της θα βρίσκεται τώρα στον παράδεισο «και θα κάνει αισθητή την παρουσία της με όλη τη λάμψη και τα στρας της». Το «κύμα αγάπης και σεβασμού» που εκδηλώθηκε μετά τον θάνατο της Ντόλι έχει βοηθήσει την οικογένειά τους να διαχειριστεί το πένθος, καθώς η Ντόλι αγαπούσε τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους μέσα σε αυτόν.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr