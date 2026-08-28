Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα το μεσημέρι στην Αγία Βαρβάρα

Στην τελευταία του κατοικία θα οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Δημήτρης Κόκοτας. Η εξόδιος ακολουθία του γνωστού τραγουδιστή θα τελεστεί το μεσημέρι, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αναμένεται να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του διαδρομή.

Η εξόδιος ακολουθία στην Αγία Βαρβάρα

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα πραγματοποιηθεί στον τόπο όπου υπήρξε ενεργός πολίτης και δημοτικός σύμβουλος, την Αγία Βαρβάρα. Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, όπως ανακοινώθηκε και από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Η ώρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη και πρώην δημοτικό σύμβουλο. Τα έξοδα της κηδείας, μάλιστα, θα καλυφθούν από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ως ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα.

Το αίτημα της οικογένειας για ιδιωτικότητα

Εν μέσω του πένθους της, η οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα έχει απευθύνει έκκληση για ιδιωτικότητα. Συγκεκριμένα, επιθυμεί η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί σε στενό κύκλο, με σεβασμό στην προσωπική τους στιγμή και στο βαρύ πένθος που βιώνουν.

Το αίτημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για ηρεμία και διακριτικότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού του αγαπημένου τους προσώπου, ζητώντας από όλους να σεβαστούν την επιθυμία τους για ιδιωτικότητα.

Οι τιμές του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τιμώντας τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος υπήρξε δημοτικός σύμβουλος της περιοχής, έλαβε μια σειρά αποφάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα.

Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του. Επιπλέον, ο Δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Ως ένδειξη σεβασμού στο πένθος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα στα κοινά

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε ενεργή συμμετοχή στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο τραγουδιστής συμμετείχε στα κοινά της περιοχής μέχρι τη στιγμή που υπέστη το έμφραγμα, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την πόλη και τους κατοίκους της.

Το χρονικό της νοσηλείας και η απώλεια

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών. Η απώλειά του ήρθε έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας, μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν στις πρόβες του J2US, μαζί με την Τραϊάνα Ανανία. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε έντονη αδιαθεσία και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη σε κωματώδη κατάσταση.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε στο νοσοκομείο διασωληνωμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά τη μικρή βελτίωση που σημείωνε ο οργανισμός του κατά περιόδους, τελικά έπαθε σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε, αφήνοντας πίσω την σύζυγό του Κατερίνα Πετράκη και την κόρη τους, Ριάνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki