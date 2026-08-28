Μαντόνα: Ο ηγούμενος της Μονής Βαρλαάμ αποκάλυψε τη συζήτησή τους

Η παγκόσμια σταρ Μαντόνα πραγματοποίησε μια διακριτική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, στις 14 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ελλάδα. Η συνάντησή της με τον ηγούμενο της μονής, αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο Ζαχαράκη, αποκάλυψε μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο π. Βενέδικτος Ζαχαράκης μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για αυτή την προσωπική συνάντηση, περιγράφοντας την τραγουδίστρια ως έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που συνήθως παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

Μια επίσκεψη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η επίσκεψη της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ είχε οργανωθεί με απόλυτη διακριτικότητα. Ο ηγούμενος είχε ενημερωθεί περίπου 15 ημέρες νωρίτερα για την πρόθεσή της να επισκεφθεί το μοναστήρι, με την επιθυμία να παραμείνει η παρουσία της μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρόλο που η 14η Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, ήταν ημέρα που το μοναστήρι ήταν κανονικά κλειστό, άνοιξε για να υποδεχθεί την επισκέπτρια. Αυτό έγινε για να μην φανεί ότι υπήρχε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή ειδική μεταχείριση προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η Μαντόνα έφτασε στη μονή με πολύ απλό τρόπο, αφού είχε ολοκληρωθεί το κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Ερωτήσεις για την Ορθοδοξία και την πνευματική ζωή

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Μαντόνα περιηγήθηκε στους χώρους της μονής και ιδιαίτερα στο Καθολικό. Εκεί, είχε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις αγιογραφίες που κοσμούν τους τοίχους.

Ο π. Βενέδικτος ανέφερε ότι η τραγουδίστρια είχε εκφράσει την επιθυμία να ζήσει στιγμές πνευματικής αναζήτησης και ότι είχε πάρα πολλές απορίες σχετικά με την πίστη και την πνευματική ζωή. Μετά την περιήγηση, οι δυο τους κάθισαν στο αρχονταρίκι της μονής και συζήτησαν για αρκετή ώρα.

«Ένας άνθρωπος όπως όλοι»

Ο ηγούμενος της Μονής Βαρλαάμ περιέγραψε τη συνάντηση με τη Μαντόνα χωρίς να κάνει καμία διάκριση από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη. Τόνισε ότι την υποδέχθηκε με τον ίδιο τρόπο που δέχεται και τον πιο απλό άνθρωπο.

«Εγώ όπως δέχομαι και τον πιο απλό άνθρωπο, με τον ίδιο τρόπο δέχτηκα και εκείνη. Δεν υπήρξε καμία ιδιαιτερότητα. Άλλωστε η γυναίκα αυτή, ήρθε με τόση απλότητα. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι», δήλωσε ο π. Βενέδικτος στην «Ορθόδοξη Αλήθεια».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr