Αγγελική Δάρρα: Οι εμπειρίες της στις μουσικές σκηνές, τα σπασμένα πιάτα και τα «ματωμένα» χρήματα

Η ερμηνεύτρια Αγγελική Δάρρα μίλησε για τις εμπειρίες της στις μουσικές σκηνές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσα από τις δηλώσεις της, επιβεβαίωσε την αγάπη των ομογενών για το παλιό λαϊκό τραγούδι και περιέγραψε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν σε νυχτερινά κέντρα, όπου το σπάσιμο πιάτων αποτελούσε μέρος της διασκέδασης.

Οι εμπειρίες από την Αγγλία και τα σπασμένα πιάτα

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso, η Αγγελική Δάρρα αναφέρθηκε στις πρώτες της επαγγελματικές εμπειρίες στην Αγγλία. Εκεί, όπως δήλωσε, έσπαγαν πολλά πιάτα, τα οποία ήταν κανονικά και όχι γύψινα, όπως συνηθίζεται πλέον σε ορισμένα μέρη. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει χιλιάδες σημάδια στο σώμα της από αυτά τα σπασίματα, ενώ παραδέχτηκε ότι συμμετείχε και η ίδια σε αυτή τη διαδικασία.

Η ερμηνεύτρια περιέγραψε μάλιστα μια ακραία κατάσταση, λέγοντας ότι έχει τύχει οι γόβες της να είναι μέσα στο αίμα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι επρόκειτο για «ματωμένο χρήμα, στην κυριολεξία», υπογραμμίζοντας τις σκληρές πτυχές της δουλειάς στις μουσικές σκηνές του εξωτερικού.

Τα «tips» και οι χιλιάδες λίρες

Πέρα από τα σπασμένα πιάτα, η Αγγελική Δάρρα μίλησε και για το σύστημα των φιλοδωρημάτων, των λεγόμενων «tips», που υπάρχει στην Αγγλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Όπως εξήγησε, έχει τύχει να κερδίσει μερικές χιλιάδες λίρες μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα παράδειγμα που ανέφερε ήταν όταν τραγούδησε ένα σέρβικο κομμάτι, γεγονός που της απέφερε σημαντικά έσοδα.

Η ίδια σημείωσε ότι, ανάλογα με το πελατολόγιο του εκάστοτε μαγαζιού, μαθαίνει τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες. Αυτή η προσαρμοστικότητα στο ρεπερτόριο της επέτρεψε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των θαμώνων και να αποκομίζει τα ανάλογα οφέλη από τα φιλοδωρήματα.

Το ρεπερτόριο σε Ελλάδα και εξωτερικό

Συγκρίνοντας το μουσικό τοπίο, η Αγγελική Δάρρα τόνισε ότι το ρεπερτόριο στο Λονδίνο είναι αρκετά πιο «πίσω» σε σχέση με το ελληνικό. Ενώ στην Ελλάδα ένα καινούργιο τραγούδι, όπως ο «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου, μπορεί να γίνει γρήγορα μεγάλη επιτυχία, στο Λονδίνο οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές.

Εκεί, οι θαμώνες ζητούν πιο κλασικά κομμάτια, όπως οι πρώτες επιτυχίες του Σάκη Ρέμου και της Νατάσας Θεοδωρίδου. Ιδιαίτερη αγάπη δείχνουν επίσης στα τραγούδια της ξενιτιάς, ειδικά οι Κύπριοι του Λονδίνου, οι οποίοι προτιμούν καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μαρινέλλα και ο Στράτος Διονυσίου.

Η αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης στα ελληνικά μπουζούκια

Η ερμηνεύτρια παρατήρησε επίσης μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης στα ελληνικά μπουζούκια. Στην Ελλάδα, όπως περιέγραψε, ο κόσμος πλέον κάθεται στα τραπέζια του και σηκώνεται μόνο για λίγο για να χορέψει από τη θέση του. Αυτή η εικόνα απέχει πολύ από την εποχή που, όπως είπε, ο κόσμος «γλεντούσε και τα έσπαγε» με πιο έντονο τρόπο.

Αντίθετα, στην Αγγλία, αυτή η παλαιότερη μορφή διασκέδασης, με το σπάσιμο πιάτων και το πιο εκδηλωτικό γλέντι, εξακολουθεί να υπάρχει. Η Αγγελική Δάρρα υπογράμμισε τη διαφορά αυτή, αναδεικνύοντας την εξέλιξη των συνηθειών στα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας σε σύγκριση με το εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Reader