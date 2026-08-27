Στη Φολέγανδρο η Νατάσσα Μποφίλιου με τον σύντροφό της

Η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε και φέτος το νησί της Φολεγάνδρου για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε όμορφα στιγμιότυπα από την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζεται και ο επί χρόνια σύντροφός της, Χρήστος Κορτσέλης, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την ιδιαίτερη σχέση της με τον συγκεκριμένο προορισμό.

Η διαχρονική σχέση με τη Φολέγανδρο

Η αγάπη της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Φολέγανδρο είναι ευρέως γνωστή και έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Η ερμηνεύτρια επιλέγει συχνά το νησί των Κυκλάδων για τις προσωπικές της στιγμές και τις αποδράσεις της, κάτι που αποδεικνύεται από τις συχνές της επισκέψεις εκεί.

Η σύνδεσή της με τη Φολέγανδρο δεν περιορίζεται μόνο στις διακοπές, αλλά έχει επηρεάσει και το καλλιτεχνικό της έργο. Η Νατάσσα Μποφίλιου έχει γράψει ένα από τα πλέον αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια της, το οποίο φέρει το όνομα του νησιού. Αυτό το τραγούδι έχει αγαπηθεί από το κοινό και αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της βαθιάς της σύνδεσης με τον τόπο.

Οι φετινές διακοπές και η ανάρτηση

Για το φετινό καλοκαίρι, η Νατάσσα Μποφίλιου προτίμησε για άλλη μία φορά τη Φολέγανδρο ως τον ιδανικό προορισμό για τις διακοπές της. Η επιλογή αυτή έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες επισκέψεις της στο νησί, ενισχύοντας την εικόνα της ως πιστής λάτρη του κυκλαδίτικου τοπίου.

Η ερμηνεύτρια επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας μία σειρά από όμορφα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, το κοινό είχε την ευκαιρία να πάρει μία γεύση από τις καλοκαιρινές της ημέρες στο νησί.

Στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τη Νατάσσα Μποφίλιου, εκτός από τα εντυπωσιακά τοπία της Φολεγάνδρου, τις γαλάζιες θάλασσες και τις γευστικές επιλογές, εμφανίζεται και ο επί χρόνια σύντροφός της, Χρήστος Κορτσέλης. Η παρουσία του στις αναρτήσεις υπογραμμίζει την κοινή τους επιλογή να περάσουν μαζί αυτές τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Τα στιγμιότυπα αυτά προσφέρουν μία ματιά στην προσωπική ζωή της καλλιτέχνιδας, δείχνοντας την ίδια και τον σύντροφό της να απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού. Η κοινή τους εμφάνιση στις φωτογραφίες αποτελεί μέρος της προσωπικής έκφρασης της ερμηνεύτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα της ερμηνεύτριας για το «ρομάντζο στο Νησί»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Νατάσσα Μποφίλιου εξέφρασε με λόγια την αγάπη της για τη Φολέγανδρο. Η ερμηνεύτρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει...».

Με αυτή τη φράση, η Νατάσσα Μποφίλιου έκανε μία σύγκριση, τονίζοντας την υπεροχή του ρομαντισμού που βιώνει κανείς στο νησί, σε σχέση με αυτόν της πρωτεύουσας. Η λεζάντα της ολοκληρώθηκε με μία έκφραση ευγνωμοσύνης, καθώς έγραψε: «Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ικανοποίησή της που βρέθηκε ξανά στον αγαπημένο της προορισμό.

Με πληροφορίες από: Reader