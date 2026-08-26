Ο Έρος Ραμαζότι υπεβλήθη σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές – Αναβάλλονται συναυλίες

Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραμαζότι υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Η επέμβαση αυτή καθιστά αναγκαία την αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών του σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι εμφανίσεις αυτές, μέρος της περιοδείας του, θα μετατεθούν για το επόμενο έτος.

Η επέμβαση και η ανάγκη αποκατάστασης

Σύμφωνα με δήλωση του 62χρονου σταρ της ιταλικής μουσικής, η χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές «πήγε περίφημα». Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν ένα συγκεκριμένο «πρόγραμμα αποκατάστασης» για την πλήρη ανάρρωσή του. Αυτή η διαδικασία αποκατάστασης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η υγεία των φωνητικών του χορδών και η επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις.

Η δήλωση αυτή κοινοποιήθηκε από την «Friends & Partners», την εταιρεία που διοργανώνει την τρέχουσα περιοδεία του καλλιτέχνη. Η ανάγκη για αποκατάσταση είναι ο βασικός λόγος πίσω από την απόφαση για την αναβολή των προσεχών συναυλιών, καθώς η φωνή του Ραμαζότι αποτελεί το κύριο εργαλείο της τέχνης του και η προστασία της είναι πρωταρχικής σημασίας.

Αναβολή της περιοδείας «Una Storia Importante»

Εξαιτίας της επέμβασης και του προγράμματος αποκατάστασης, οι προσεχείς συναυλίες του Έρος Ραμαζότι, οι οποίες αποτελούν μέρος της περιοδείας του με τίτλο «Una Storia Importante», μετατίθενται. Συγκεκριμένα, οι εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί για το τρέχον διάστημα σε ΗΠΑ, Καναδά και διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής θα πραγματοποιηθούν πλέον εντός του 2027.

Η αναβολή αυτή επηρεάζει ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας περιοδείας του καλλιτέχνη, αφήνοντας τους θαυμαστές του σε αυτές τις περιοχές να αναμένουν την επόμενη χρονιά για να τον απολαύσουν ζωντανά. Η διοργανώτρια εταιρεία, «Friends & Partners», είναι υπεύθυνη για τον επαναπρογραμματισμό των ημερομηνιών, διασφαλίζοντας ότι η περιοδεία θα συνεχιστεί όταν ο καλλιτέχνης θα είναι πλήρως αναρρωμένος.

Μια επαναλαμβανόμενη πρόκληση για τον καλλιτέχνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έρος Ραμαζότι αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει τις φωνητικές του χορδές. Ο Ιταλός τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές και στο παρελθόν. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2019, όταν και πάλι είχε αναγκαστεί να διακόψει μια παγκόσμια περιοδεία του.

Τότε, η διακοπή είχε διαρκέσει για δύο μήνες, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως και να μπορέσει να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Αυτή η επανάληψη του προβλήματος υπογραμμίζει την ευαισθησία των φωνητικών χορδών για έναν καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Έρος Ραμαζότι και την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της υγείας του.

Ο Έρος Ραμαζότι και το μήνυμα στους θαυμαστές του

Ο Έρος Ραμαζότι είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές, με μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα. Έχει στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό σε όλο τον κόσμο, όπως τα γνωστά τραγούδια «Più bella cosa» και «Cose della vita».

Παρά την αναγκαστική αναβολή των συναυλιών του, ο καλλιτέχνης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές του. Ευχαρίστησε το κοινό του για τα αναρίθμητα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε και τους έστειλε την αγάπη του, δείχνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί με τους ακροατές της μουσικής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki