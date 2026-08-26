Ντόλι Πάρτον: Η ζωή χωρίς παιδιά και το τραγούδι που θα ακουστεί το 2046

Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της μουσικής, άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η ζωή της σημαδεύτηκε από μια λαμπρή καριέρα, αλλά και από προσωπικές επιλογές, όπως αυτή να μην αποκτήσει παιδιά. Παράλληλα, η τραγουδίστρια είχε ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο μουσικό δώρο για το μέλλον, ένα τραγούδι που παραμένει κλειδωμένο και θα αποκαλυφθεί σε αρκετά χρόνια από τώρα.

Η απόφαση για τη μητρότητα

Στη ζωή της Ντόλι Πάρτον, ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν έζησε ποτέ ήταν η μητρότητα. Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι είχε μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές για την απόφαση που πήρε μαζί με τον επί σχεδόν 60 χρόνια σύζυγό της, Καρλ Ντιν, να μην αποκτήσουν παιδιά. Ο Καρλ Ντιν έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.

Ήδη από το 1980, σε συνέντευξή της με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «9 to 5», η Πάρτον είχε παραδεχθεί: «Δεν ξέρω αν θέλω παιδί». Αυτή η σκέψη την απασχολούσε, αν και η ίδια είχε μεγαλώσει σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια.

Η πολυμελής οικογένεια και η «Aunt Granny»

Η Ντόλι Πάρτον είχε μεγαλώσει σε μια πολυμελή οικογένεια, έχοντας 12 αδέλφια. Η εμπειρία της με τα παιδιά ήταν έντονη, καθώς, μετά τον γάμο της με τον Καρλ Ντιν το 1966, είχε βοηθήσει σημαντικά στην ανατροφή αρκετών από τα μικρότερα αδέλφια της. Αυτή η σχέση ήταν τόσο στενή, που τα ανίψια της την αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Aunt Granny», ενώ τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, «Uncle Peepaw».

Τότε, η Πάρτον είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, λέγοντας πως αν κάποια στιγμή αποφάσιζαν ότι ήθελαν παιδιά, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν. Ωστόσο, η πορεία των πραγμάτων ήταν διαφορετική.

Η υστερεκτομή και η απουσία μεταμέλειας

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1985, σε ηλικία μόλις 38 ετών, η Ντόλι Πάρτον υποβλήθηκε σε μερική υστερεκτομή. Η επέμβαση αυτή ήταν αναγκαία έπειτα από χρόνια προβλημάτων με ενδομητρίωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να κυοφορήσει. Παρά την εξέλιξη αυτή, η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δεν μετάνιωσαν για την επιλογή τους.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone το 2003, η Πάρτον είχε δηλώσει ότι ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της «μετανιώνουν» που δεν απέκτησαν παιδιά. Μάλιστα, όσο περνούσαν τα χρόνια, όπως είχε εξηγήσει, αισθάνονταν ακόμη πιο σίγουροι για την απόφασή τους. «Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε που δεν αποκτήσαμε παιδιά, γιατί φροντίζουμε πολλά άλλα παιδιά», είχε πει, αναφερόμενη στα ανίψια και τα παιδιά της ευρύτερης οικογένειάς τους. Όπως είχε αποκαλύψει, αγόραζαν αυτοκίνητα για τα ανίψια τους όταν αποφοιτούσαν και βοηθούσαν οικονομικά όσα ήθελαν να πάνε στο πανεπιστήμιο.

Τα όνειρα για παιδιά και η αλλαγή στην καριέρα

Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι, όταν ήταν νεότερη, εκείνη και ο Καρλ Ντιν είχαν αναρωτηθεί πώς θα ήταν τα παιδιά τους. Σε συνέντευξή της στον Guardian το 2014, είχε περιγράψει αυτές τις σκέψεις: «Ο σύζυγός μου κι εγώ, όταν πρωτοπαντρευτήκαμε, σκεφτόμασταν: αν αποκτούσαμε παιδιά, πώς θα ήταν; Θα ήταν ψηλά, επειδή εκείνος είναι ψηλός; Ή θα ήταν μικροκαμωμένα σαν εμένα;».

Είχε προσθέσει πως «το συζητούσαμε και το ονειρευόμασταν, αλλά δεν ήταν γραφτό να γίνει». Η Πάρτον πίστευε ότι θα ήταν καλή μητέρα, ωστόσο εκτιμούσε ότι η απόκτηση παιδιών θα είχε αλλάξει ριζικά τη ζωή και την καριέρα της. Είχε επίσης δηλώσει: «Νομίζω ότι πιθανότατα ήταν δικό του σχέδιο να μην αποκτήσω παιδιά, ώστε τα παιδιά όλων να μπορούν να είναι δικά μου».

Το «Dream Box» και το τελευταίο τραγούδι

Η Ντόλι Πάρτον, εκτός από την πλούσια δισκογραφία της, άφησε πίσω της ένα τελευταίο μουσικό «δώρο» που ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει ακόμη δύο δεκαετίες για να το ακούσει. Πρόκειται για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τον τίτλο «My Place in History», το οποίο η θρυλική τραγουδίστρια είχε γράψει με την πρόθεση να αποτελέσει το τελευταίο της.

Η ηχογράφηση βρίσκεται εδώ και χρόνια σφραγισμένη μέσα σε ένα ξύλινο «Dream Box» στο Dollywood’s DreamMore Resort, στο Τενεσί. Το κουτί δεν μπορεί να ανοίξει πριν τις 19 Ιανουαρίου του 2046, ημερομηνία που θα ήταν τα 100ά γενέθλια της Ντόλι Πάρτον. Το «My Place in History» γράφτηκε το 2015, τη χρονιά που άνοιξε και το DreamMore Resort. Εκπρόσωπος του Dollywood επιβεβαίωσε ότι το κουτί θα παραμείνει κλειστό μέχρι το 2046, όπως ακριβώς είχε ζητήσει η ίδια η Πάρτον.

Η ίδια είχε μιλήσει για αυτό το παράξενο μουσικό πείραμα το 2022, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «The Kelly Clarkson Show», και είχε παραδεχθεί με το χαρακτηριστικό της χιούμορ πόσο δύσκολο της ήταν να γνωρίζει ότι είχε γράψει ένα καλό τραγούδι το οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Είχε μάλιστα εξομολογηθεί ότι πολλές φορές ήθελε να πάει να ξεθάψει το κουτί, επειδή σκεφτόταν πως θα μπορούσε να αξιοποιήσει το τραγούδι νωρίτερα. «Δεν έχετε ιδέα πόσο με έχει βασανίσει αυτό», είχε πει, χαρακτηρίζοντάς το «πραγματικά καλό τραγούδι». Η Ντόλι Πάρτον δεν έκλεισε στο ξύλινο κουτί μόνο τη μουσική της, αλλά θέλησε να δημιουργήσει μια μικρή χρονοκάψουλα της ζωής και της εποχής της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis