Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της και πρόσκληση για επιστροφή στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στη διεθνή σταρ Μαντόνα, με αφορμή τα γενέθλιά της. Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» στην τραγουδίστρια και την κάλεσε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εντυπωσιακές διακοπές της Μαντόνα στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις στιγμές της στην ελληνική επικράτεια και προβάλλοντας την ομορφιά της.

Οι θερμές ευχές του πρωθυπουργού στη διεθνή σταρ

Ένα ιδιαίτερο και προσωπικό μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Μαντόνα, με αφορμή τα γενέθλιά της. Με αυτό τον τρόπο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλησε να τιμήσει την παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πρόσφατες στιγμές της στην Ελλάδα και την αγάπη της για τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» και της απηύθυνε μια ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στη χώρα μας. Η πρόσκληση αφορά την επανάληψη των διακοπών της Μαντόνα στην Ελλάδα και το επόμενο καλοκαίρι, μετά τις εντυπωσιακές εμπειρίες που είχε κατά την τελευταία της επίσκεψη και τις οποίες μοιράστηκε δημόσια.

Το βίντεο από τις ελληνικές διακοπές της Μαντόνα

Για να συνοδεύσει τις ευχές του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε σε Instagram story ένα βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο είχε ανεβάσει η ίδια η Μαντόνα στον προσωπικό της λογαριασμό, προσφέροντας στο παγκόσμιο κοινό της μια εικόνα από την παραμονή της στην Ελλάδα.

Στο βίντεο αυτό καταγράφονται διάφορες στιγμές από τις διακοπές της διεθνούς σταρ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται εξορμήσεις της με σκάφος στα ελληνικά νερά, καθώς και στιγμιότυπα από τους εορτασμούς που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των εμπειριών της.

Η ανοιχτή πρόσκληση για επιστροφή στην Ελλάδα

Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν σαφές και περιείχε μια θερμή πρόσκληση προς τη Μαντόνα, εκφράζοντας την επιθυμία να την υποδεχθεί ξανά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, στα αγγλικά: «Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!».

Με αυτή τη δήλωση, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για τον εξαιρετικό χρόνο που πέρασε η Μαντόνα στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της. Ταυτόχρονα, την κάλεσε να επιστρέψει στη χώρα μας το επόμενο καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία για την επανεμφάνισή της στα ελληνικά τοπία και τη φιλοξενία της Ελλάδας.

Η πρόσφατη παρουσία της Μαντόνα στα ελληνικά εδάφη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της Μαντόνα στην Ελλάδα, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη χώρα μας για διακοπές, απολαμβάνοντας διάφορες περιοχές και αξιοθέατα του ελληνικού τοπίου.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της, η Μαντόνα πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, μια επίσκεψη στα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά σημεία της Ελλάδας. Οι στιγμές αυτές, όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητές της, καταγράφηκαν και κοινοποιήθηκαν από την ίδια, προσφέροντας το υλικό που αναδημοσιεύτηκε αργότερα από τον πρωθυπουργό.

Με πληροφορίες από: enikos.gr