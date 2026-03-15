Ο Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026, όπου αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη μετάνοιά του για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν σχετικά με τη συνάδελφό του και τόνισε ότι οι σχέσεις τους έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Η αμφισβήτηση και η αυτοκριτική

Στο παρελθόν, ο Λούλης είχε δηλώσει ότι δεν θεωρεί τη Ζέτα Μακρυπούλια «συνάδελφό» του με την αυστηρή έννοια, αλλά την έβλεπε ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», χωρίς να πιστεύει ότι οι δυο τους κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον ηθοποιό να παραδέχεται αργότερα ότι ήταν ένα λάθος.

Στη συζήτηση της Κυριακής, ο Λούλης επεσήμανε: «Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στη Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα, ήμουν σε μια κατάσταση που χρειαζόμουν να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Το πιο εύκολο που κάνουμε οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα τότε. Συνέβη. Τα έχουμε λύσει και τα έχουμε βρει».

Η σημασία της συγνώμης

Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της αυτοκριτικής, λέγοντας: «Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανείς δεν είναι απρόσβλητος. Πρέπει να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητώ καλλιτεχνικά τον εαυτό μου — αυτό είναι η φύση της δουλειάς μας».

Προσωπικές επιλογές και οικογενειακή ζωή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χρήστος Λούλης αναφέρθηκε στις προσωπικές του επιλογές και τις εμπειρίες του, λέγοντας: «Έχουμε όλοι άγγελους και δαίμονες μέσα μας. Κάποιες στιγμές είσαι σαν να σε παρασέρνει ένα ποτάμι και προσπαθείς να πιαστείς από ένα κλαδί για να σωθείς. Όλα αυτά που είμαστε είναι κομμάτια του πραγματικού μας εαυτού, και ο άλλος πρέπει να τα συνθέσει και να υπομείνει».

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα τελευταία καλοκαίρια επιλέγει να μην εργάζεται, αφιερώνοντας χρόνο στην ξεκούραση και στα παιδιά του.

Η δημόσια παραδοχή του Χρήστου Λούλη για τα λάθη του και η αποκατάσταση της σχέσης του με τη Ζέτα Μακρυπούλια υπογραμμίζουν την ανθρώπινη διάσταση των καλλιτεχνών. Η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους δείχνει όχι μόνο ωριμότητα αλλά και την επιθυμία να κρατούν τις σχέσεις τους σταθερές, παρά τις προκλήσεις. Η συνέντευξη αυτή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από τις δημόσιες εικόνες υπάρχουν άνθρωποι με συναισθήματα και ανασφάλειες.

