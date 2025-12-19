Μια βαθιά ανθρώπινη και φορτισμένη εξομολόγηση έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργος Λιάγκας, μιλώντας ανοιχτά για τη νέα πραγματικότητα στη ζωή του, οκτώ μήνες μετά τον ακρωτηριασμό των δακτύλων του χεριού του.

Ο γνωστός μουσικός αποκάλυψε πως πλέον φορά προσθετικό μέλος, το οποίο –όπως τόνισε– κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στην εμπειρία του, εξήγησε ότι ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός δεν είναι μόνο σωματική δοκιμασία, αλλά και ψυχική, επισημαίνοντας πως ένας άνθρωπος που χάνει ξαφνικά ένα κομμάτι του εαυτού του χρειάζεται κατανόηση και ιδιαίτερη στήριξη.

Παρά το σοκ και τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε πως ποτέ δεν ένιωσε ότι η ζωή του τελείωσε. Αντιθέτως, όπως είπε, μέσα του αισθανόταν δυνατός από την πρώτη στιγμή. «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Η μόνη μου αγωνία ήταν αν θα καταφέρω να κάνω ξανά τη δουλειά μου», ανέφερε, προσθέτοντας με σιγουριά πως πλέον πιστεύει ότι η επιστροφή του στη μουσική είναι θέμα χρόνου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που περιέγραψε την αντίδραση των δύο κοριτσιών του, όταν τον είδαν με το προσθετικό μέλος. Όπως είπε, το φορά μόλις λίγες ημέρες, όμως η μεγαλύτερη χαρά του δεν ήταν η δική του, αλλά των παιδιών του. «Ήρθαν, μου χάιδεψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά, το μιμί πέρασε”», εξομολογήθηκε, μεταφέροντας ένα στιγμιότυπο γεμάτο αθωότητα και δύναμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, οδηγώντας στον ακρωτηριασμό των δακτύλων του.

Σήμερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει μπροστά, μετατρέποντας μια τραυματική εμπειρία σε αφετηρία δύναμης, με την οικογένειά του να αποτελεί –όπως φαίνεται– το μεγαλύτερο στήριγμά του.

