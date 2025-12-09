Η πρόσφατη δικαστική απόφαση για τις αποζημιώσεις που αφορούν το τροχαίο δυστύχημα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στο οποίο σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης, άνοιξε ξανά τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση. Η Μίνα Αρναούτη, μία από τις δύο συνεπιβάτιδες του μοιραίου οχήματος, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη και ιδιαίτερα απογοητευμένη από τα ποσά που επιδικάστηκαν.

Η ίδια μίλησε στο «Live News» περιγράφοντας όχι μόνο τις πολύχρονες επιπτώσεις στην υγεία της, αλλά και το κύμα απειλών που εξακολουθεί να δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω δεχτεί απειλές του τύπου “θα σε βιάσω, θα σε μαγειρέψω, θα σε φάω”. Τι είναι αυτά;» ανέφερε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας την ένταση και την τοξικότητα που συνοδεύει τη δημόσια συζήτηση για το δυστύχημα σχεδόν μια δεκαετία μετά.

Η απόφαση για τις αποζημιώσεις

Το Εφετείο όρισε αποζημίωση 39.000 ευρώ για την ίδια και 9.000 ευρώ για τη Φρόσω Κυριάκου, κρίνοντας 50% συνυπαιτιότητα για τις δύο συνεπιβάτιδες, θεωρώντας ότι μπήκαν σε όχημα με οδηγό που είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η Αρναούτη δηλώνει ότι η απόφαση δεν αντανακλά ούτε τη βαρύτητα των τραυμάτων της ούτε τη μακρόχρονη νοσηλεία και αποκατάσταση που ακολούθησε:

«Δεν ήμουν μια κοπέλα που μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά της. Η ζωή μου συνεχίστηκε για τέσσερα χρόνια μέσα στα νοσοκομεία. Έφτασα στον Ευαγγελισμό με συντριπτικά κατάγματα σε όλο το σώμα, ανοιχτό πνευμονοθώρακα, σπασμένα πλευρά. Δεν είχα οστά. Έχω κάνει 17 χειρουργεία».

Οι μόνιμες συνέπειες στην υγεία της

Πρόσφατα της πιστοποιήθηκε ποσοστό αναπηρίας 43% για δύο χρόνια, επτά χρόνια μετά το δυστύχημα. Η ίδια δεν κρύβει την απορία και την αγανάκτησή της:

«Πώς το έκριναν προσωρινό; Έχω κρίσεις πανικού, ξυπνάω χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω. Φοβάμαι για το οξυγόνο μου. Η καθημερινότητά μου δεν είναι αυτή που ήταν πριν».

Η Αρναούτη επιμένει ότι δεν διεκδικεί χρήματα για «να φτιάξει το μέλλον της», αλλά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις χρόνιας διάρκειας συνέπειες που εξακολουθεί να τη συνοδεύουν.

Τι είπε για το μοιραίο βράδυ

Αναφερόμενη στη στάση του Παντελή Παντελίδη το βράδυ του δυστυχήματος, η Αρναούτη επικαλέστηκε τις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο σπίτι όπου βρέθηκαν πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο.

«Όλοι κατέθεσαν ότι ήταν χαρούμενος, σε ευθυμία, δεν παραπατούσε. Κανείς δεν είπε ότι δεν ήταν καλά. Εμείς φύγαμε νωρίτερα, γιατί όταν παίζονται μεγάλα ποσά στο πόκερ, δεν θέλουν πολλούς γύρω».

Όπως είπε, ο τραγουδιστής φέρεται να έχασε 15.000–20.000 ευρώ εκείνο το βράδυ, χωρίς η ίδια να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα βρίσκονταν σε χώρο όπου διακινούνταν τόσο μεγάλα ποσά.

«Θα συνεχίσω – θα πάω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»

Μετά την απόφαση, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη νομική μάχη:

«Θα πάω και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου».

Όσον αφορά την οικογένεια Παντελίδη, ανέφερε ότι το μόνο μέλος που την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ήταν ο αδελφός του τραγουδιστή τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

