Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2023, Victor Vernicos, παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανακοίνωση της ΕΡΤ, στο Γεια σου και

Είμαι ενθουσιασμένος, θέλω τόσο πολύ να πάω στο Λίβερπουλ. Αγαπούσα τη Eurovision από πάρα πολύ μικρός, το πρώτο τραγούδι που είπα σε Live, είναι τραγούδι που είχε παρουσιαστεί στη Eurovision. Όλα όμως άρχισαν από ένα τραγούδι που έγραψα στα 14 μου και έκανα μόνος μου και την παραγωγή, το What they say. Ήξερα ότι θέλω να το βγάλω κάπου αυτό το τραγούδι μου γιατί ήταν το αγαπημένο μου από αυτά που είχα γράψει ποτέ.

Σκέφτηκα ποιος καλύτερος τρόπος λοιπόν από το να εκπροσωπήσω την μητρική μου χώρα στην Eurovision. Άρχισα να κάνω μαθήματα πιάνου στα 4 μου, στα 8 άρχισα φωνητική, κιθάρα στα 10, έκανα 1 χρόνο μουσικής τεχνολογίας στα 11 και από εκεί και μετά άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια και να κάνω τις δικές μου παραγωγές κι έτσι είμαι εδώ σήμερα.» δήλωσε ο Victor Vernicos.

«Σκέφτομαι κάτι πιο μίνιμαλ, έτσι πάει το κομμάτι. Ενθουσιάζομαι πολύ στη σκέψη αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να σκεφτείς το τραγούδι και μόνο, δεν υπάρχει το κοινό για να περάσει αυτό το κοινό… Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την Ελλάδα και να βγάλω αυτό το τραγούδι που έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν με αγχώνουν τόσο οι κριτικές κι ό,τι σχόλια έρχονται μέχρι τώρα δεν τα διαβάζω όλα. Ξέρω ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και μπορούν να έχουν όποια άποψη θέλουν. Πάντα όταν γράφω τα τραγούδια μου τα βάζω πρώτα στον πατέρα μου και μου είπε ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι. Με υποστηρίζουν πολύ οι γονείς μου… Η Μαρίνα Βερνίκου είναι θεία μου, είναι ξαδέρφη της μητέρας μου» πρόσθεσε ο νεαρός καλλιτέχνης.

πηγή: zappit.gr