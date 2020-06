Αυτοκτόνησε η σεναριογράφος της σειράς This is Us σε ηλικία 39 ετών

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στο Hollywood ο θάνατος της Jas Waters, της σεναριογράφου της δημοφιλής σειράς This Is Us. Η Jas έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών, ενώ σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή του Los Angeles, κρεμάστηκε, με συνέπεια να τερματίσει μόνη της, τη ζωή της.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Τετάρτη, όταν οι υπόλοιποι σεναριογράφοι της σειράς μοιράστηκαν ένα αφιέρωμα στο Twitter: Ολόκληρη η οικογένεια του This Is Us είναι συντετριμμένη με την είδηση πως η Jas Waters πέθανε. Στον χρόνο που περάσαμε μαζί, η Jas άφησε το σημάδι της σε όλους εμάς. Ήταν μια λαμπρή αφηγητής και μια δύναμη της φύσης. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στα αγαπημένα της πρόσωπα. Ήταν μία από εμάς

