Πέθανε από κορονοϊό ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Μπλουμ

Ένα ακόμη μέλος της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας έχασε τη ζωή του από τον κορωνοϊό. Ο Αμερικανός ηθοποιός Μαρκ Μπλουμ άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 69 ετών, μετά από επιπλοκές της νόσου που σαρώνει ολόκληρο τον κόσμο.



Βετεράνος ηθοποιός χαρακτήρων ο Μαρκ Μπλουμ είχε παίξει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες μεταξύ των οποίων και οι «Ψάχνοντας απεγνωσμένα τη Σούζαν» (1985)και «Crocodile Dundee» (1986), «Ραντεβού στα Τυφλά» (1987) κ.α.



Παράλληλα είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμες τηλεοπτικές σειρές Sweet Surrender (1987), Capital News (1990), Mozart in th Jungle και Coin Heist (2017). Το 2018 συμμετείχε σε κάστινγκ της επιτυχημένης σειράς θρίλερ «You».



Έντονη ωστόσο υπήρξε η καλλιτεχνική δραστηριότητά του και στην θεατρική σκηνή παίζοντας σε πολλές παραστάσεις που ανέβηκαν στο Μπρόντγουεϊ αλλά και σε μικρότερα θέατρα.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb