Νεκρός ο ηθοποιός Γκόντφρι Γκάο – Κατέρρευσε στο γύρισμα και πέθανε

Θρήνος στον χώρο της υποκριτικής και κυρίως της κινέζικης τηλεόρασης, αφού ο ηθοποιός και παρουσιαστής Γκόντφρι Γκάο βρέθηκε νεκρός κατά την διάρκεια του γυρίσματος για το τηλεπαιχνίδι Chase Me.

Ο 35χρονος Γκάο ήταν στο στούντιο όταν κατέρρευσε και, παρά την προσπάθεια των γιατρών που βρίσκονταν εκεί, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Γκάο καταγόταν από την Ταϊβάν και τον Καναδά και είχε αναλάβει την παρουσίαση του Chase Me, με τα γυρίσματα να γίνονται στην Κίνα. Η μάνατζερ του ενημέρωσε τον κόσμο για την απώλεια του ηθοποιού και ζήτησε να σεβαστούν τον πόνο και τη θλίψη της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Κάποιοι από τους ρόλους που έκανε ο Γκάο στην δυστυχώς σύντομη καριέρα του ήταν στις ταινίες Momo Love, Never Give Up Dodo, God of War Zhao Yun, Remembering Lichuan, αλλά ο πιο μεγάλος του ρόλος ήταν στο The Mortal Instruments: City of Bones.

Εκτός από ηθοποιός, ο Γκόντφρι Γκάο είχε και καριέρα μοντέλου, μιας και είχε γίνει ο πρώτος Ασιάτης που είχε επιλέξει η Luis Vuitton για καμπάνια της, πίσω στο 2011, ενώ το 2017 λανσάρησε το δικό του άρωμα με την Bvlgari.

