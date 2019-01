Η Μέγκαν Μαρκλ κάνει αυτή την κίνηση για να δείχνει συνεχώς την φουσκωμένη κοιλιά της

Η 6 μηνών έγκυος Μέγκαν Μαρκλ στις δημόσιες εμφανίσεις της προβάλλει με κάθε ευκαιρία την φουσκωμένη κοιλιά της και το κάνει τόσο με τα ρούχα που επιλέγει αλλά και χρησιμοποιώντας μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση, που περνά σχεδόν απαρατήρητη.

Όχι όμως τόσο απαρατήρητη για τους θαυμαστές της και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που σε κάθε της εμφάνιση αναλύουν και «αποκρυπτογραφούν» την παραμικρή κίνηση της Δούκισσας του Σάσεξ και τις στιλιστικές επιλογές της.

Βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με διάφορα στιγμιότυπα από τις δημόσιες εμφανίσεις της αποδεικνύει πως η 37χρονη Μέγκαν χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό έξυπνων ενδυματολογικών επιλογών και μελετημένων κινήσεων για να εξασφαλίσει πως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο στιλίστας Lucas Armitage παρατήρησε πως η Μέγκαν αντί για τα γνωστά ρούχα εγκυμοσύνης, επιλέγει κομμάτια από διάσημους σχεδιαστές και πολύ γνωστά brands, τα οποία όντας στενά τονίζουν ακόμη περισσότερο την κοιλιά της. «Απολαμβάνει την εγκυμοσύνη της και ξέρει πως αυτό θέλει να δει ο κόσμος όταν βγαίνει έξω», λέει ο ίδιος.

Η Judi James, συγγραφέας και ειδικός στη γλώσσα του σώματος, παρατήρησε επίσης πως η Μέγκαν συχνά «τραβάει» διακριτικά το παλτό από την κοιλιά της ώστε να είναι σίγουρα πως φαίνεται καθαρά, ένα μικρό στιλιστικό «τρικ» που της εξασφαλίζει την εικόνα που θέλει να προβάλλει.

Τα φορέματα της 37χρονης Δούκισσας είναι πάντα στενά, ειδικά τώρα που η κοιλιά της έχει μεγαλώσει, καθώς τις περισσότερες φορές δεν προορίζονται για εγκύους. «Πιστεύω πως ως λάτρης των designer brands, η Μέγκαν δυσκολεύεται να βρει παλτό που τη αρέσουν και θα ταίριαζαν στην κοιλιά της, οπότε προτιμάει να φοράει κανονικά και να τα αφήνει ανοιχτά. Επίσης από κάτω φοράει στενά φορέματα, οπότε μάλλον επιλέγει παλτό που εκ των πραγμάτων ξέρει πως δεν μπορεί να κουμπώσει», λέει ο Lucas Armitage.

