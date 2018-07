Παντρεύτηκε την καλή του ο γιός του Ανδρέα Βγενόπουλου

Ο Φίλιππος, γιος του αείμνηστου επιχειρηματία Ανδρέα, παντρεύτηκε την ξανθιά καλλονή Ελένη Βλαχάκη



Την προηγούμενη Παρασκευή 13 Ιουλίου, με σύνθημα «forever and always - Filippos & Eleni», ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου δύο πολύ νέα και ωραία παιδιά.



Πρόκειται για τον 25χρονο πρωτότοκο γιο του πολυσυζητημένου επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου Φίλιππο, από τον πρώτο γάμο του με τη ρουμανικής καταγωγής Στεφανία Αντρέα, και την 24χρονη καλλονή κόρη του επιχειρηματικού ζεύγους Τάκη και Αννας Βλαχάκη Ελένη.



Ο γάμος τους τελέστηκε σε πολύ στενό κύκλο και ακολούθησε μικρή δεξίωση στο πατρικό σπίτι της νύφης, στην Εκάλη. Η εντυπωσιακή έπαυλη του ζεύγους Βλαχάκη, που είχε χτιστεί στα χρόνια της ευδαιμονίας, καθώς ο Τάκης Βλαχάκης με τον αείμνηστο αδερφό του Μπούκη είχαν στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί σε εργοστάσια μπισκότων στην Αργεντινή, είχε στολιστεί με κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ μία τεράστια καρδιά - αψίδα δέσποζε στην είσοδο της οικίας, από όπου οι νεόνυμφοι έκαναν μαζί την εμφάνισή τους. Με λευκό κοστούμι ο γαμπρός και υπέροχο κεντημένο νυφικό η ξανθιά Ελενίτσα με τα πράσινα μάτια και look μοντέλου, εμφανίστηκαν στο γαμήλιο πάρτι πιασμένοι σφιχτά ο ένας από το χέρι του άλλου, ενώ αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσε η νύφη, που αγαπάει το τραγούδι, όταν πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε ένα κομμάτι στον άνδρα της ζωής της. Η Ελένη Βλαχάκη, εκτός από το τραγούδι, λατρεύει τη μόδα και δηλώνει fashion blogger.



Ο αρραβώνας



Ο Ανδρέας Βγενόπουλος, που έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς τον Νοέμβριο του 2016, λίγους μήνες μετά τον αρραβώνα του γιου του με την Ελένη Βλαχάκη, που επίσης είχε πραγματοποιηθεί «με δόξες και τιμές», τότε, στο σπίτι της νύφης στην Εκάλη, λέγεται ότι προόριζε τον γιο του διάδοχό του στις πολυσχιδείς επιχειρήσεις του.



Με σπουδές στα ναυτιλιακά σε Λονδίνο και ΗΠΑ, ο νεαρός κληρονόμος, όπως και η ετεροθαλής αδερφή του Μαρίνα, με τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα τους, τον Νοέμβριο του 2016, είδαν τα πράγματα να αλλάζουν δραματικά στη ζωή τους.



Ζουν ένα οικονομικό θρίλερ, προσπαθώντας να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν την τυχόν κρυμμένη περιουσία του πατέρα τους, καθώς επίσημα η σύζυγός του τους ανακοίνωσε ότι ο πατέρας τους πέθανε πάμπτωχος και με χρέη.



Από τότε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με τη σύζυγο του Ανδρέα Βγενόπουλου Αρετή Σουβατζόγλου, η οποία φημολογείται ότι ζει πλέον μόνιμα στο Λονδίνο με την κόρη της Αλεξάνδρα Βαλετοπούλου, από τον πρώτο γάμο της. Εκτός από τη μητέρα του και την ετεροθαλή αδερφή του, στον Φίλιππο Βγενόπουλο συμπαραστάθηκε από την πρώτη στιγμή η οικογένεια της συζύγου του, καθώς μένει μαζί τους.