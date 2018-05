Ετσι με βίασε ο Μπιλ Κόσμπι

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη σεξουαλική επίθεση από τον Bill Cosby, η Andrea Constand σπάει τη σιωπή της και αποκαλύπτει όλα όσα έγιναν την αποτρόπαιη νύχτα.

Ο μύθος του θρυλικού κωμικού της Αμερικής, Bill Cosby, καταρρέει μια για πάντα μετά την τηλεοπτική συνέντευξη της πρώην μπασκετμπολίστριας Andrea Constand και τις αποκαλύψεις της για τη νύχτα του 2004, όταν και δέχθηκε κακοποίηση σεξουαλικά από εκείνον.

Όλα συνέβησαν στο σπίτι του Cosby, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Ο φημισμένος κωμικός της πρόσφερε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μαζί με τρία χάπια, που όπως υποστήριξε θα την βοηθούσαν να χαλαρώσει, «θα ήταν φίλοι της».

Εκείνη όπως δήλωσε, τον εμπιστευόταν. Κακώς όπως αποδείχθηκε.

Σε λιγότερο από μία ώρα, άρχισε να χάνει τα λόγια της, να μη μπορεί να περπατήσει και να νιώθει ολοκληρωτικά ανήμπορη.

Ο Cosby δεν έχασε χρόνο. Τη μετέφερε στον καναπέ και άρχισε να την παρενοχλεί.

«Δε μπορούσα να μιλήσω, όμως μέσα μου έκλαιγα για να σταματήσει όλο αυτό», δηλώνει και συγκλονίζει.

«Το επόμενο πρωί, γύρισα σπίτι και έκλαιγα στο μπάνιο, λίγο πριν ξεκινήσω για τη δουλειά»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου γιατί δε μιλούσε τόσα χρόνια το θύμα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν. «Κανείς δε θα πίστευε ότι ο αγαπημένος «μπαμπάς» των Αμερικανών είναι ένα πραγματικό τέρας»

Ο Cosby που έχει κατηγορηθεί ξανά για σεξουαλική επίθεση κρίθηκε από το δικαστήριο τρεις φορές ένοχος, αφού οι ένορκοι έκριναν ότι νάρκωσε και ασέλγησε στην Constand και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της φυλάκισης για 30 χρόνια.

Εκείνη ένιωσε, όπως τόνισε, απόλυτα δικαιωμένη, ήρεμη πλέον και πεπεισμένη πως η φωνή της αντιπροσωπεύει πολλές γυναίκες που πρέπει να μιλήσουν.

