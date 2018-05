Πριγκιπικός γάμος: Οι πρώην, οι ατάκες, η κενή θέση και τα παράξενα

Αφού τα είπαμε πια όλα για τον γάμο της χρονιάς, όπως έχει χαρακτηριστεί ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, μπορούμε να αναφερθούμε και σε πέντε πράγματα που κάποιοι θα θυμούνται, τώρα πια που η τελετή έγινε κι αρχίζει να φεύγει η χρυσόσκονη που αφήνει πίσω της.

Η κενή θέση

Η κενή θέση μπροστά από την βασίλισσα Ελισάβετ και δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο παλάτι του Γουίνδσορ, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η επικρατέστερη ερμηνεία που δόθηκε από τους χρήστες των social media ήταν πως επρόκειτο για μία συμβολική κίνηση, καθώς η θέση ήταν στη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ωστόσο, η ρεπόρτερ της Daily Mail, Rebecca English, έσπευσε να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Όπως ανέφερε στο twitter, η κενή θέση δεν ήταν για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά για να… φαίνεται η βασίλισσα Ελισάβετ!

«Η θέση μπροστά από τη βασίλισσα είναι πάντα κενή», εξήγησε.

Περπάτησε μόνη

Η Μέγκαν Μαρκλ μπήκε μόνη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον πύργο των Ουίνδσορ, ακολουθούμενη από τα παρανυφάκια της και έφτασε μέχρι τη μέση της διαδρομής προς το ιερό, όπου την περίμενε ο πρίγκιπας Κάρολος.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του βρετανικού θρόνου και πεθερός της της έδωσε το χέρι και τη συνόδευσε ως το ιερό όπου την περίμενε ο μέλλων σύζυγός της.

Η Μέγκαν, γνωστή για τις φεμινιστικές της απόψεις, φέρεται, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, να είχε σχεδιάσει να κάνει αυτή τη διαδρομή μόνη ακόμη και προτού γίνει γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να τη συνοδεύσει ο πατέρας της Τόμας Μαρκλ, εξαιτίας μια εγχείρησης που τον κράτησε στο Μεξικό.

Ο Αμερικανός πάστορας

Ο Αμερικανός αιδεσιμότατος Μάικλ Κάρι, ο πρώτος Αφροαμερικανός επικεφαλής της αμερικανικής αγγλικανικής εκκλησίας, έκλεψε την παράσταση με το κήρυγμά του.

Ο Κάρι, τον οποίο είχε προσκαλέσει στον γάμο η Μέγκαν Μαρκλ, αναφέρθηκε στη δύναμη της αγάπης σε ένα κήρυγμα έντονο και γεμάτο ζωντάνια, που ερχόταν σε αντίθεση με τον αυστηρό τόνο που είναι συνηθισμένος στους βασιλικούς γάμους.

Απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους ως «αδελφοί και αδελφές» και τους είπε: «Υπάρχει δύναμη στην αγάπη, μην την υποτιμάτε», ενώ έκανε και αναφορά στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά και τη δουλεία. Η Ντόρια Ράγκλαντ, μητέρα της Μέγκαν, είναι απόγονος μαύρων σκλάβων που εργάζονταν σε φυτείες των ΗΠΑ.

Ακολούθησε μια εκδοχή του γνωστού τραγουδιού «Stand by me» από μια χορωδία μουσικών γκόσπελ.

Οι πρώην

Η Κρεσίντα Μπόνας και η Τσέλσι Ντέιβι, δύο από τις πρώην φίλες του πρίγκιπα Χάρι ήταν μεταξύ των καλεσμένων. Τα μέσα ενημέρωσης δεν σταματούσαν να περιεργάζονται τα πρόσωπά τους, αναζητώντας ένα βλέμμα που να μπορέσουν να ερμηνεύσουν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων ήταν και ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, που δεν δίστασε να τραβήξει τα φλας των φωτογράφων με τα συνεχή του χαμόγελα, τον χαιρετισμό προς έναν αστυνομικό μπροστά από το παρεκκλήσι, αλλά και την επιλογή του κοστουμιού του.

Αντίθετα με τους υπόλοιπους καλεσμένους, που επέλεξαν σκούρα χρώματα, ο Κλούνεϊ φορούσε ένα ανοικτό γκρι κοστούμι, ενώ η σύζυγός του και δικηγόρος υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ ένα έντονο κίτρινο σύνολο και καπέλο.

Από την πλευρά του ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ διέπραξε ένα faux pas όταν εντοπίστηκε να μασά τσίχλα την ώρα που κατευθυνόταν στο παρεκκλήσι.

Britain's Prince Harry removes the veil of Meghan Markle during their wedding ceremony at St. George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, near London, England, Saturday, May 19, 2018. (Owen Humphreys/pool photo via AP)

Οι ατάκες του πρίγκιπα Χάρι

«Είμαι έτοιμος για ένα ποτό», είπε ο πρίγκιπας Χάρι μετά την τελετή.

Έπειτα από εβδομάδες προετοιμασιών, μια τελετή που δοκίμασε τα νεύρα τους και την βόλτα των νεόνυμφων με άμαξα που έσερναν τέσσερα άλογα στους δρόμους του Ουίνδσορ ενώπιον 100.000 ανθρώπων, ο Χάρι και η Μέγκαν πήγαν στον πύργο του Ουίνδσορ για να γευματίσουν.

Νωρίτερα ο νεαρός πρίγκιπας είχε ευχαριστήσει τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο, που του παρέδωσε τη νύφη, με την τρυφερή φράση: «Ευχαριστώ, μπαμπά», ενώ στρεφόμενος στη μέλλουσα σύζυγό του της είπε φανερά ενθουσιασμένος «είσαι υπέροχη».