Ο πρίγκιπας Κάρολος θα παραδώσει τη Μέγκαν Μαρκλ στον Χάρι. Πρωτοφανής κίνηση

Η κίνηση του Καρόλου είναι πρωτοφανής για έναν τέτοιο γάμο. Αλλά ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έχει ξανακάνει κάτι ανάλογο. Αυτή η φορά όμως είναι διαφορετική. Έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον μικρότερο γιο του.

Η Μέγκαν Μαρκλ είδε τον πατέρα της να γίνεται το επίκεντρο ενός σκανδάλου που έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την ίδια και τη βασιλική οικογένεια. Πρώτα το σκάνδαλο με τις στημένες φωτογραφίες από παπαράτσι, μετά οι ήξεις αφήξεις για το αν θα πάει στο γάμο και τελικά η εγχείρηση καρδιάς που τον αφήνει μακριά από τη σημαντικότερη μέρα στη ζωή της κόρης του.

Ο Κάρολος αποφάσισε να «παρέμβει» για να σβήσει τις φωτιές που είχαν ανάψει. Μπορεί η ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσινγκτον (σ.σ. την επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Χάρι να αναφέρει πως η Μέγκαν Μαρκλ ήταν εκείνη που ζήτησε από τον πεθερό της να τη συνοδεύσει, αλλά μάλλον το… αντίθετο έγινε.

«Η Μέγκαν Μαρκλ ζήτησε από την Αυτού Υψηλότητα τον πρίγκιπα της Ουαλίας να τη συνοδεύσει στην εκκλησία την ημέρα του γάμου της. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι χαρούμενος που μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καλωσορίσει την κυρία Μέγκαν Μαρκλ στη Βασιλική Οικογένεια«, αναφέρει η ανακοίνωση.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Τόμας Μαρκλ δεν θα είναι παρών στο γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι ξεκίνησε η αναζήτηση του… ποιος θα συνοδεύσει τη νύφη. Πολλοί καλούσαν τον Κάρολο να παρέμβει. Άλλοι στοιχημάτιζαν πως το ρόλο θα αναλάμβανε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, κουμπάρος του αδερφού του έτσι κι αλλιώς. Άλλοι, έλεγαν πως η Μέγκαν θα συνόδευε η μητέρα της.

Φυσικά, για να φτάσουμε στην επίσημη ανακοίνωση, απαιτήθηκε κι ένα… παρασκήνιο. Εδώ θα έχουν οι κανονικοί γάμοι, δεν θα το είχε ένας βασιλικός; Ιδού λοιπόν τι έγινε σύμφωνα με τη Daily Mirror: έβαλε το… χεράκι του ο πρίγκιπας Χάρι. Και εδώ για την ακρίβεια.

Αφού είχε προκριθεί η λύση να συνοδεύσει τη Μέγκαν η μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, ο γαμπρός ήταν εκείνος που είπε στη μέλλουσσα σύζυγό του να ζητήσει από τον πατέρα του να αναλάβει το ρόλο.

Ήταν το 2013 ο πρίγκιπας Κάρολος είχε συνοδεύσει την Αλεξάνδρα Κνάτσμπουλ, κόρη του Λόρδου και της Λαίδη Μπράμπορν στο γάμο της με τον Τόμας Κούπερ. Και αυτό γιατί και τότε ο πατέρας της νύφης ήταν άρρωστος.

Η απόφασή του όμως να συνοδεύσει τη Μέγκαν Μαρκλ είναι διαφορετική από εκείνη. Τώρα συνοδεύει τη γυναίκα που θα παραδώσει στον γιο του. Πάντως, ο Κάρολος δεν θα συνοδεύει τη Μέγκαν από τη στιγμή που θα φτάσει (σ.σ. 4 λεπτά μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ) στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Η νύφη θα περπατήσει ένα μεγάλο κομμάτι του διαδρόμου μόνη της, συνοδευόμενη από τα παρανυφάκια. Μετά θα… συναντήσει τον Κάρολο και θα φτάσουν έως το ιερό.

It’s worth noting that Meghan will still walk half the aisle by herself (with just the page boys and flower girls behind her). Charles will be waiting further down to escort her from the end of the Nave to the altar. pic.twitter.com/bFSFMKHHau

— Omid Scobie (@scobie) May 18, 2018