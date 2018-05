Ελπίζω να πάω στον γάμο λέει τώρα ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ

Την ελπίδα του να παραστεί στο γάμο της κόρης του Μέγκαν Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι εξέφρασε ο πατέρας της νύφης Τόμας Μάρκλ, μερικές ώρες αφότου έφερε τα πάνω… κάτω στον προγραμματισμό του παλατιού!



«Σιχαίνομαι την ιδέα να μην παραστώ σε ένα σημαντικό ιστορικά γεγονός και να μην συνοδεύσω την κόρη μου στην εκκλησία» είπε ο Μαρκλ στην ιστοσελίδα TMZ, προσθέτοντας πως ελπίζει να ταξιδέψει στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες, εάν φυσικά, είναι καλά στην υγεία του.



Παρότι το παλάτι δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα ότι ο πατέρας της Μαρκλ θα την συνόδευε στην εκκλησία, νωρίτερα σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε ότι είναι μια «βαθια προσωπική υπόθεση της Μέγκαν Μαρκλ» και ζήτησε από τα media να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό για όλα όσα συμβαίνουν στο οικογενειακό περιβάλλον της Μαρκλ.



Νωρίτερα σήμερα, το ΤΜΖ αποκάλυψε πρώτο ότι ο πατέρας της Μαρκλ δεν θα παραστεί στον γάμο της, το Σάββατο, με τον Χάρι.





Το TMZ έλεγε αρχικά ότι ο Τόμας Μαρκλ αποφάσισε να μην παραστεί στον γάμο της κόρης του με τον Βρετανό γαλαζοαίματο, μετά τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας που αποκαλύπτουν ότι συμμετείχε σε "στημένες" φωτογραφίες για τους παπαράτσι από τις ετοιμασίες του ιδίου για τον γάμο.

