Μια σειρά από αλλόκοτους σχηματισμούς στην επιφάνεια του Άρη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με τους επιστήμονες να εξηγούν πως δημιουργήθηκαν από φυσικές διεργασίες. Παρόλο που το τοπίο του Άρη μπορεί να θυμίζει μια άγονη έρημο, κρύβει εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν διαμορφωθεί από ηφαίστεια, νερό, πάγο και προσκρούσεις μετεωριτών επί δισεκατομμύρια χρόνια. Οι άνεμοι εξακολουθούν να διαβρώνουν το έδαφός του, δημιουργώντας παράξενες μορφές που συχνά φέρνουν στο νου γνώριμα αντικείμενα.

Το φαινόμενο της παρειδωλίας και οι πρώτες εντυπώσεις

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται παρειδωλία και εξηγεί γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγνωρίζει πρόσωπα και σχήματα εκεί όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της οπτικής ψευδαίσθησης αποτελεί το περίφημο «Πρόσωπο στον Άρη», το οποίο είχε φωτογραφηθεί το μακρινό 1976 και είχε προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις.

Η διαρκής δράση των ανέμων στην επιφάνεια του πλανήτη συμβάλλει στη διάβρωση του εδάφους, οδηγώντας στη δημιουργία αυτών των μοναδικών και συχνά αναγνωρίσιμων σχηματισμών. Αυτές οι γεωλογικές διεργασίες είναι αυτές που δίνουν στο τοπίο του Άρη την ιδιαίτερη και εντυπωσιακή του όψη.

Τα «πατατάκια» του Curiosity και άλλες μικρο-ανακαλύψεις

Πρόσφατα, το ρόβερ Curiosity εντόπισε ακόμη ένα παράξενο εύρημα: πετρώματα με κρυστάλλους που μοιάζουν με πατατάκια. Η ανακάλυψη αυτή έγινε στο όρος Σαρπ, στον κρατήρα Gale, μια περιοχή όπου το Curiosity πραγματοποιεί εκτενείς έρευνες από το 2012. Η επιστημονική ομάδα ονόμασε την περιοχή «Nazca» και συνέλεξε δείγματα πετρωμάτων για περαιτέρω ανάλυση. Με τη βοήθεια ειδικών οργάνων και λέιζερ, οι επιστήμονες εξετάζουν τη χημική σύσταση των κρυστάλλων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί από ποια υλικά αποτελούνται.

Δεν είναι, πάντως, το πρώτο παράξενο εύρημα του ρόβερ Curiosity. Το 2022 είχε φωτογραφίσει έναν μικροσκοπικό σχηματισμό που έμοιαζε με λουλούδι, ενώ πιο πρόσφατα εντόπισε ένα δίκτυο ορυκτών σχηματισμών που θυμίζει ιστό αράχνης. Επιπλέον, το ρόβερ έχει ανακαλύψει πολυγωνικά μοτίβα που θυμίζουν κυψέλες, καθώς και πετρώματα με ασυνήθιστες κοιλότητες, προσθέτοντας στην πλούσια συλλογή των γεωλογικών εκπλήξεων του Άρη.

Από τον «Λόφο του Κρανίου» μέχρι την «πόρτα»

Στον κρατήρα Jezero, το ρόβερ Perseverance εντόπισε το 2025 έναν σκουρόχρωμο βράχο με το παρατσούκλι «Skull Hill» (Λόφος του Κρανίου). Παρά την εντυπωσιακή ομοιότητά του με κρανίο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για πυριγενές πέτρωμα και όχι για μετεωρίτη, προσφέροντας μια φυσική εξήγηση για την παράξενη μορφή του.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα βρίσκεται και μια δομή που φωτογράφισε το Curiosity το 2022 στο όρος Σαρπ. Πολλοί θεώρησαν ότι έμοιαζε με πόρτα που οδηγεί σε κάποιο κρυφό εσωτερικό χώρο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια φυσική ρωγμή στο πέτρωμα, ύψους περίπου 30 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών, η οποία δημιουργήθηκε από τις γεωλογικές διεργασίες του πλανήτη.

Οι «αράχνες» και το λογότυπο του Star Trek

Άλλοι εντυπωσιακοί σχηματισμοί είναι οι λεγόμενες «αράχνες» του Άρη. Πρόκειται για σκοτεινά μοτίβα που εμφανίζονται κοντά στον νότιο πόλο του πλανήτη κάθε άνοιξη. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο πάγος διοξειδίου του άνθρακα μετατρέπεται σε αέριο, απελευθερώνοντας σκοτεινό υλικό στην επιφάνεια, δημιουργώντας έτσι αυτά τα χαρακτηριστικά σχέδια.

Υπάρχει ακόμη και ένας σχηματισμός που θυμίζει το λογότυπο του Star Trek, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη στερεοποίηση λάβας γύρω από αμμόλοφους. Αυτό το εύρημα προσθέτει στην ποικιλία των γεωλογικών σχηματισμών που προκαλούν εντύπωση και αναδεικνύουν τις μοναδικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του Άρη.

Φυσικές διεργασίες πίσω από τους παράξενους σχηματισμούς

Παρά την εξωπραγματική εμφάνισή τους, όλοι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν μια φυσική εξήγηση. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ίχνη εξωγήινης ζωής ή τεχνητές κατασκευές, αλλά για αποτελέσματα των γεωλογικών και ατμοσφαιρικών διεργασιών που έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη.

Αυτά τα παράξενα ευρήματα αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για το πώς το νερό, ο άνεμος και ο χρόνος διαμόρφωσαν τον κόκκινο πλανήτη επί δισεκατομμύρια χρόνια. Μέσα από την ανάλυση αυτών των σχηματισμών, οι επιστήμονες αποκτούν βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και της εξέλιξης του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta