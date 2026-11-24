Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στην αρχαία Αλεξάνδρεια, όπου ελληνική αρχαιολογική αποστολή έφερε στο φως τα θεμέλια ενός μεγάλου λιθόκτιστου οικοδομήματος. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν μέσα στη Βασιλική Συνοικία, στον αρχαιολογικό χώρο των Σαλαλάτ. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και μία σήραγγα που εκτείνεται κάτω από την κατασκευή προς βορρά, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην ιστορική έρευνα της περιοχής.

Η ανακάλυψη στην καρδιά της βασιλικής συνοικίας

Η ελληνική αρχαιολογική αποστολή, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή, προχώρησε στην ανεύρεση των συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Τα θεμέλια του οικοδομήματος είναι λιθόκτιστα και υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας μεγάλης κατασκευής στο παρελθόν. Η τοποθεσία της ανακάλυψης, εντός της Βασιλικής Συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Σαλαλάτ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ανασκαφές, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιστορικές περιοχές της πόλης. Η παρουσία της σήραγγας κάτω από τη δομή αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τους επιστήμονες, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη χρήση του οικοδομήματος.

Η ελληνική αποστολή και οι υποστηρικτές της

Την ανακάλυψη πραγματοποίησε η ελληνική αρχαιολογική αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC). Επικεφαλής της αποστολής είναι η δρα Καλλιόπη Λημναίου – Παπακώστα, η οποία έχει συντονίσει τις εργασίες στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση για τις ανασκαφές προέρχεται από το Ίδρυμα Μοχέμπ Κασάμπγκι και την εταιρεία Reliance Egypt. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην περιοχή των Κήπων Σαλαλάτ της Αλεξάνδρειας για περίπου 20 χρόνια, υποστηρίζοντας το αρχαιολογικό έργο και συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της ιστορίας της αρχαίας πόλης.

Το ενδεχόμενο του «βασιλικού τάφου» και οι ιστορικές αναφορές

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται από τους αρχαιολόγους είναι το ενδεχόμενο τα ευρήματα να αποτελούν τον «Βασιλικό Τάφο», γνωστό και ως Σήμα ή Σώμα. Αυτός ο τάφος, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα, ο οποίος βασίλευσε από το 221 έως το 204 π.Χ.

Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος και ιστορικός Στράβων μνημονεύει τον συγκεκριμένο τάφο στην περιγραφή του για την αρχαία Αλεξάνδρεια, καθιστώντας τον ένα σημείο ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας του οικοδομήματος θα αποτελούσε μία ανακάλυψη κοσμοϊστορικής σημασίας για την κατανόηση της πτολεμαϊκής περιόδου.

Η αντίδραση του υπουργείου και η επιστημονική επιτροπή

Αντιδρώντας στην ανακάλυψη, ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής αρχαιολογικής επιτροπής. Σκοπός της επιτροπής είναι η επαλήθευση της ανακάλυψης και η αξιολόγηση της αρχαιολογικής της σημασίας, δεδομένου του μεγέθους και της πιθανής ταυτότητας των ευρημάτων.

Η επιστημονική επιτροπή πραγματοποίησε επίσκεψη στον ανασκαφικό χώρο, όπου εξέτασε λεπτομερώς τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως. Μετά την επιτόπια αυτοψία και την εξέταση των ευρημάτων, η επιτροπή υπέβαλε μία έκθεση με τα πορίσματά της, παρέχοντας τα πρώτα επίσημα συμπεράσματα.

Τα πορίσματα της επιτροπής και η σημασία των ευρημάτων

Στην έκθεσή της, η επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο χώρος της ανασκαφής βρίσκεται εντός της Βασιλικής Συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας. Τα τετράγωνα θεμέλια του οικοδομήματος, καθώς και οι διαστάσεις τους, υποδεικνύουν ότι κάποτε στήριζαν μια κατασκευή μεγάλου μεγέθους και επιβλητικής όψης.

Η επιτροπή τονίζει ότι, με βάση τα ευρήματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το οικοδόμημα να είχε ταφική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να πρόκειται για τον «Βασιλικό Τάφο» (Σήμα ή Σώμα) που αναφέρεται από τις ιστορικές πηγές και συνδέεται με τον βασιλιά Πτολεμαίο Δ΄ Φιλοπάτορα. Ο δρ. Χισάμ Ελ Λέιθι, μέλος της επιτροπής, εξήγησε ότι τα προκαταρκτικά συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τη σημασία του χώρου, κυρίως λόγω της στρατηγικής του θέσης μέσα στη Βασιλική Συνοικία της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Με πληροφορίες από: Newsit