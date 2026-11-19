Ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, με την υποστήριξη της NASA, ανακοίνωσαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με την καλλιέργεια πατάτας σε συνθήκες που προσομοιάζουν το σεληνιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «npj Microgravity», οι πατάτες μπορούν να αναπτυχθούν σε έδαφος που μιμείται αυτό της Σελήνης, προσφέροντας απόδοση εφάμιλλη με αυτή της Γης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι καλλιέργειες αυτές είναι ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση, αρκεί να ενσωματωθεί οργανική ύλη στο χώμα. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος και τη δυνατότητα διατήρησης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.

Η πρόκληση του σεληνιακού εδάφους

Η NASA επιδιώκει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα καλλιέργειας φυτών στη Σελήνη, ως μέρος των ευρύτερων στόχων της για την εξερεύνηση του διαστήματος. Η επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου καλύπτεται κυρίως από τον ρηγόλιθο, ένα στρώμα αποτελούμενο από σκόνη και θρυμματισμένα πετρώματα.

Ο ρηγόλιθος χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη περιεκτικότητά του σε οργανική ύλη, καθώς και από αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την ανάπτυξη φυτών, θέτοντας σημαντικά εμπόδια σε οποιαδήποτε προσπάθεια καλλιέργειας.

Η λύση του βερμικομπόστ και τα πειράματα

Οι επιστήμονες του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον προχώρησαν σε πειράματα, αναμειγνύοντας προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη με βερμικομπόστ σε διάφορες αναλογίες. Το βερμικομπόστ αποτελεί ένα οργανικό λίπασμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο παράγεται από γεωσκώληκες μέσω της αποσύνθεσης οργανικών υπολειμμάτων.

Λόγω της ποικιλομορφίας στη σύσταση του ρηγόλιθου σε διαφορετικές περιοχές της Σελήνης, η ερευνητική ομάδα δοκίμασε πέντε διαφορετικά προσομοιωμένα εδάφη. Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε επίσης χώμα από το Χέρμιστον του Όρεγκον, μια περιοχή που φημίζεται για τις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις της στην καλλιέργεια πατάτας.

Η επιλογή της πατάτας και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης

Η επιλογή της πατάτας για τη μελέτη δεν ήταν τυχαία. Το συγκεκριμένο φυτό προσφέρει περισσότερες θερμίδες ανά καλλιεργούμενη έκταση σε σύγκριση με πολλά άλλα φυτά και διαθέτει μεγάλη διατροφική αξία. Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται μία από τις πιο πρακτικές βασικές τροφές για μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ήταν ενθαρρυντικά. Τα φυτά που αναπτύχθηκαν σε σεληνιακό έδαφος με προσθήκη 30% βερμικομπόστ παρουσίασαν ανάπτυξη αντίστοιχη με εκείνη των φυτών που καλλιεργήθηκαν σε γήινο χώμα. Αντίθετα, όταν δεν υπήρχε οργανική ύλη, τα φυτά παρέμειναν καχεκτικά, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην ανάπτυξη και αναπτύσσοντας φτωχό ριζικό σύστημα. Με προσθήκη βερμικομπόστ σε ποσοστό από 5% έως 15%, η κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η οργανική ύλη λειτουργεί προστατευτικά για τα φυτά, καθώς «δεσμεύει» τα βαρέα μέταλλα. Με αυτό τον τρόπο, εμποδίζει τα μέταλλα να βλάψουν τις ρίζες των φυτών, επιτρέποντας την υγιή τους ανάπτυξη.

Διατροφική αξία και μελλοντικές προοπτικές

Πέρα από την επιτυχή ανάπτυξη, οι πατάτες που καλλιεργήθηκαν στα προσομοιωμένα σεληνιακά εδάφη διατήρησαν και τη διατροφική τους αξία. Οι αναλύσεις δεν αποκάλυψαν στατιστικά σημαντική αύξηση στα γλυκοαλκαλοειδή, τις φυσικές τοξίνες της πατάτας που συχνά συνδέονται με το πράσινο χρώμα κάτω από τη φλούδα.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης προσφέρουν σημαντική υποστήριξη στον στόχο της NASA για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη, μέσω του προγράμματος Artemis. Οι αστροναύτες θα μπορούσαν να μεταφέρουν αρχικά μια ποσότητα βερμικομπόστ και στη συνέχεια να παράγουν περισσότερο επί τόπου, χρησιμοποιώντας υπολείμματα φαγητού και φυτικά απόβλητα. Αυτή η μέθοδος θα μείωνε σημαντικά την ανάγκη συνεχούς μεταφοράς υλικών από τη Γη, καθιστώντας τις μακροχρόνιες αποστολές πιο βιώσιμες.

Με πληροφορίες από: Newsit