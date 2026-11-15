Η Ρωσία επενδύει δισεκατομμύρια σε πρόγραμμα αντιγήρανσης με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής

Η Ρωσία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την επιβράδυνση της γήρανσης και την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Το σχέδιο, με την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης Υγείας», παρουσιάστηκε το 2024 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιστημονικές προτεραιότητες του Κρεμλίνου. Βρίσκεται υπό την προσωπική καθοδήγηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και φιλοδοξεί αρχικά την παράταση της ανθρώπινης ζωής στα 85 με 90 χρόνια, ενώ σε δεύτερο στάδιο στοχεύει στην υπέρβαση των ίδιων των βιολογικών ορίων.

Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για τη μακροζωία

Το ρωσικό πρόγραμμα, γνωστό ως «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης Υγείας», ξεκίνησε το 2024 και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση της Ρωσίας. Η κλίμακα της επένδυσης είναι εντυπωσιακή, καθώς το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Κρεμλίνου σε αυτό το εγχείρημα.

Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που θα μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία της γήρανσης των κυττάρων, με απώτερο σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου. Οι φιλοδοξίες δεν περιορίζονται μόνο στην παράταση της ζωής σε ένα αρχικό επίπεδο, δηλαδή στα 85 με 90 χρόνια, αλλά επεκτείνονται και στην υπέρβαση των φυσικών βιολογικών ορίων που θέτει η φύση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Κομβικός ο ρόλος προσώπων του στενού κύκλου του προέδρου

Στην κεφαλή αυτής της ερευνητικής και αναπτυξιακής προσπάθειας βρίσκονται πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ένα από τα πιο επιφανή στελέχη είναι η μεγαλύτερη κόρη του, δρ. Μαρία Βορόντσοβα. Η κυρία Βορόντσοβα είναι μια διακεκριμένη ενδοκρινολόγος και κατέχει τη θέση της διευθύντριας του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Η συμμετοχή της Μαρίας Βορόντσοβα είναι ενεργή και καθοριστική, καθώς επιβλέπει κρατικά γενετικά προγράμματα και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη γενετική και τη μακροζωία στη Ρωσία. Η ίδια έχει εκφραστεί με τόλμη για την προοπτική να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση» μέσω των επιστημονικών ανακαλύψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν την έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια και ονομαστικά ως κόρη του, ο ρόλος της στο πρόγραμμα είναι αναμφισβήτητα κεντρικός.

Επίσης, ο φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου. Το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Μαρία Βορόντσοβα, με την αιτιολογία ότι ήταν επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων γενετικής που είχαν χρηματοδοτηθεί με δισεκατομμύρια.

Πρωτοποριακές τεχνολογίες και το «εμβόλιο κατά της γήρανσης»

Το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης Υγείας» περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών και οργάνων, μια διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Παράλληλα, οι Ρώσοι επιστήμονες πραγματοποιούν πειραματισμούς που αφορούν την καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε γενετικά τροποποιημένους μικρόσωμους χοίρους, με την προοπτική να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όργανα σε μελλοντικές μεταμοσχεύσεις.

Ένας άλλος κρίσιμος τομέας έρευνας είναι οι γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες έχουν ως στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής φθοράς, μια βασική αιτία της γήρανσης. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, η ρωσική κυβέρνηση προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη μιας τέτοιας γονιδιακής θεραπείας. Οι επιστήμονες που εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ένα είδος «εμβολίου κατά της γήρανσης».

Επιπροσθέτως, διάφορα ερευνητικά κέντρα σε όλη τη Ρωσία εστιάζουν τις εργασίες τους στην ανάπτυξη τεχνολογιών κρυοθεραπείας, καθώς και στη μελέτη πεπτιδίων. Αυτές οι μέθοδοι, μαζί με άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις, αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αντιγήρανση και την επίτευξη του στόχου της παράτασης της ανθρώπινης ζωής.

Με πληροφορίες από: Topontiki