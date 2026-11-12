Ένα σπάνιο χειρόγραφο της Ιλιάδας 800 ετών αποκαλύπτει άγνωστα στοιχεία για το ομηρικό έπος

Ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, ηλικίας περίπου 800 ετών, το οποίο κάποτε κοσμούσε την προσωπική βιβλιοθήκη του Μωάμεθ Β΄ και του Πατριάρχη Γενναδίου Β΄, βρέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατης έρευνας. Η εξέταση του πολύτιμου αυτού κειμηλίου, που φυλάσσεται στο Παλάτι Τοπ Καπί, ξεκίνησε έπειτα από ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος στο ομηρικό έπος. Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν ενδέχεται να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιγραφόταν και μεταδιδόταν το έργο ανά τους αιώνες.

Η ανακάλυψη και η ιστορία του χειρογράφου

Για αιώνες, τα έπη του Ομήρου ταξίδεψαν από γενιά σε γενιά μέσα από τα χέρια ακούραστων αντιγραφέων. Αυτά τα κείμενα κουβαλούσαν όχι μόνο την αίγλη της αρχαιότητας, αλλά και μικρά ανθρώπινα ίχνη, όπως λάθη γραφής.

Μερικές φορές, μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια, όπως ένα γράμμα που ξέφυγε από το χέρι ενός γραφέα, αρκεί για να ανοίξει ένα παράθυρο σε ολόκληρες εποχές. Αυτό ακριβώς συνέβη με το πολύτιμο, ξεχασμένο κειμήλιο που κάποτε κοσμούσε την προσωπική βιβλιοθήκη του ίδιου του Μωάμεθ Β΄, του Οθωμανού σουλτάνου που έμεινε στην ιστορία ως ο Πορθητής της Κωνσταντινούπολης.

Ο ρόλος του καθηγητή Σαχίν και τα χαρακτηριστικά του τόμου

Η αφορμή για την εξέταση του μεσαιωνικού χειρογράφου δόθηκε από ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος στην Ιλιάδα του Ομήρου. Ένας Τούρκος ιστορικός, ο καθηγητής Χαμντί Σαχίν, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, ανέλαβε την έρευνα.

Ο καθηγητής Σαχίν εξέτασε τον τόμο των 260 φύλλων, ο οποίος φυλάσσεται στο Παλάτι Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Το χειρόγραφο χρονολογείται στον 12ο ή 13ο αιώνα και περιέχει ολόκληρο το κείμενο της Ιλιάδας, πλαισιωμένο από εκτενή λόγια σχόλια.

Η έρευνα αποκάλυψε άγνωστα μέχρι σήμερα χαρακτηριστικά του τόμου. Τα υλικά χαρακτηριστικά του χειρογράφου υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να παρήχθη σε κάποιο αντιγραφικό εργαστήριο στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Οι προσεκτικά διαμορφωμένες σελίδες του, η επιτηδευμένη γραφή, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι εκτενείς σημειώσεις παραπέμπουν σε μια οργανωμένη διαδικασία παραγωγής.

Η σύνδεση με τον Μωάμεθ Β΄ και τον Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄

Το χειρόγραφο αυτό κάποτε ανήκε στη βιβλιοθήκη του Οθωμανού σουλτάνου Μωάμεθ Β΄. Ο Μωάμεθ Β΄ είναι γνωστός ως ο Πορθητής της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ιστορικό βάρος στο κειμήλιο.

Επιπλέον, οι ερευνητές πιστεύουν ότι μια αρχαιοελληνική επιγραφή στο εσωτερικό του εξωφύλλου υποδεικνύει πως το χειρόγραφο ανήκε κάποτε στον Γεννάδιο Β΄ (Σχολάριο). Ο Γεννάδιος Β΄ έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1453, συνδέοντας το χειρόγραφο με μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας.

Η σημασία για τη μελέτη της Ιλιάδας

Η ανακάλυψη και η λεπτομερής εξέταση αυτού του χειρογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μελετητές. Τα άγνωστα χαρακτηριστικά του τόμου ενδέχεται να βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιγραφόταν και μεταδιδόταν το ομηρικό έπος ανά τους αιώνες.

Ο τόμος περιέχει ολόκληρο το ομηρικό έπος πλαισιωμένο από εκτενή λόγια σχόλια, υποδεικνύοντας έναν πιθανό συνδετικό κρίκο μεταξύ παλαιότερων βυζαντινών χειρογράφων. Αυτό μπορεί να προσφέρει νέα δεδομένα για την ιστορία του κειμένου της Ιλιάδας και την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Enikos