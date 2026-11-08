Η NASA αναζητά νέους αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη

Η NASA ανακοίνωσε επίσημα ότι αναζητά μια νέα γενιά αστροναυτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια νέα εποχή για την εξερεύνηση του διαστήματος, όπου η αποίκηση του φεγγαριού αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο, ξεπερνώντας το απλό ταξίδι.

Ο αμερικανικός οργανισμός άνοιξε τις αιτήσεις για την τελευταία επέκταση του προγράμματος Artemis, τονίζοντας ότι οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα. Στους στόχους περιλαμβάνεται η κατασκευή μιας βάσης στη Σελήνη, καθώς και ο σχεδιασμός των πρώτων επανδρωμένων αποστολών στον πλανήτη Άρη.

Η ανακοίνωση και οι φιλοδοξίες του προγράμματος Artemis

Τα νέα για την αναζήτηση νέων αστροναυτών γνωστοποιήθηκαν το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση της εξερεύνησης της Σελήνης, αλλά και την ανάδειξη των εξελίξεων στην αεροπορία και την τεχνολογία.

Ο διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ενταχθούμε στο σώμα αστροναυτών της NASA». Πρόσθεσε επίσης ότι «τα άτομα που θα επιλέξουμε θα μπορούσαν να περπατήσουν στη Σελήνη, να ζήσουν και να εργαστούν στη Σεληνιακή Βάση και να βοηθήσουν στην πρωτοπορία των συστημάτων και των λειτουργιών που τελικά θα μεταφέρουν πληρώματα στον Άρη».

Διαδικασία επιλογής και χρονοδιάγραμμα

Οι διαδικασίες επιλογής των νέων αστροναυτών αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027, οπότε και η NASA θα προβεί στην τελική της επιλογή. Έπειτα, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση της επόμενης τάξης υποψηφίων αστροναυτών, προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτητικές διαστημικές αποστολές.

Ο οργανισμός είχε ανοίξει τελευταία φορά τις αιτήσεις για νέους αστροναύτες το 2024. Από περισσότερους από 8.000 αιτούντες, επελέγησαν τελικά 10 νέοι αστροναύτες τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σκοτ Τινγκλ, επικεφαλής αστροναύτης και πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Αστροναυτών στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, τόνισε ότι «για όσους υποβάλουν αίτηση, το να γίνουν αστροναύτες της NASA είναι κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική ευκαιρία». Συμπλήρωσε ότι «είναι μια ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια κληρονομιά εξερευνητών που έχουν ωθήσει τα όρια της ανακάλυψης και διαδραματίζουν ρόλο στις αποστολές που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα».

Ιστορικό και τρέχουσα κατάσταση

Από τη δεκαετία του 1960, η NASA έχει επιλέξει συνολικά 370 ανθρώπους για να εκπαιδευτούν ως υποψήφιοι αστροναύτες, προετοιμάζοντάς τους για ολοένα και πιο απαιτητικές αποστολές. Αυτή τη στιγμή, ο οργανισμός διαθέτει 32 ενεργούς αστροναύτες στο σώμα του.

Πρόσφατα, ο Τζάρεντ Ισαάκμαν και άλλοι επικεφαλής των οργανισμών παρουσίασαν τις φιλοδοξίες της NASA να επιστρέψουν Αμερικανοί στη Σελήνη το 2028. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν μια επανδρωμένη προσσελήνωση, ενισχύοντας τις δυνατότητες για μελλοντικές αποστολές.

Απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους

Για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του αστροναύτη, η NASA έχει θέσει συγκεκριμένα προσόντα. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτουν είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά, είτε ιατρικά προσόντα, είτε εκπαίδευση ως πιλότοι, είτε διετή εμπειρία σε σχετικό διδακτορικό πρόγραμμα.

Αυτά τα αυστηρά κριτήρια διασφαλίζουν ότι οι επιλεγέντες θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των μελλοντικών διαστημικών αποστολών, οι οποίες αναμένεται να είναι πρωτοποριακές για την ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki