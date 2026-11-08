Σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ιταλία: Βρέθηκε αρχαίο λιμάνι με οινοποιείο

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στις ακτές της νότιας Ιταλίας, κοντά στο Λέτσε της Απουλίας. Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν τμήματα ενός βυθισμένου ρωμαϊκού λιμανιού, το οποίο εκτιμάται ότι είναι παλαιότερο από τον προβλήτα του αυτοκράτορα Αδριανού. Μαζί με το λιμάνι, εντοπίστηκε και ένα κτήριο στην ακτή που φέρεται να ήταν οινοποιείο, προσφέροντας νέα στοιχεία για την αρχαία ρωμαϊκή ναυτική και εμπορική δραστηριότητα.

Νέες αποκαλύψεις στις ακτές της Απουλίας

Η περιοχή Λε Τσεζίνε (Le Cesine), στη νότια Ιταλία, αποτελεί το επίκεντρο των αρχαιολογικών ερευνών που φέρνουν στην επιφάνεια ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας. Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα εντυπωσιακό βυθισμένο λιμάνι, καθώς και ένα παραθαλάσσιο κτήριο που συνδέεται με την παραγωγή κρασιού.

Μέχρι πρόσφατα, η συγκεκριμένη περιοχή ήταν κυρίως γνωστή για τα έργα που συνδέονταν με τον αυτοκράτορα Αδριανό. Ωστόσο, οι τελευταίες αρχαιολογικές ανασκαφές ανατρέπουν τα δεδομένα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μιας ακμάζουσας ναυτικής και παραγωγικής κοινότητας πολύ πριν από την εποχή του Αδριανού.

Ένα λιμάνι παλαιότερο από τον προβλήτα του Αδριανού

Η φετινή ανασκαφή στο Λε Τσεζίνε, στο τμήμα της ακτής μεταξύ του Σαν Κατάλντο και του ομώνυμου καταφυγίου φύσης, ενισχύει μια θεωρία που μελετούσαν για χρόνια οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Σαλέντο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ένα άλλο λιμάνι υπήρχε ήδη σε αυτή την ακτή, πριν από την κατασκευή των έργων του Αδριανού.

Οι επισκέπτες που αναζητούν το ρωμαϊκό λιμάνι του Λέτσε, στο «τακούνι» της ιταλικής «μπότας», συνήθως κατευθύνονται στο Σαν Κατάλντο (San Cataldo). Εκεί βρίσκεται ο «Προβλήτας του Αδριανού», ένας πέτρινος προβλήτας που προεξέχει ακόμα μέσα από το νερό και θεωρείται η καλύτερα διατηρημένη ρωμαϊκή λιμενική δομή στην Απουλία, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη.

Το αρχαίο οινοποιείο και η εμπορική δραστηριότητα

Οι επιστήμονες δεν ανακάλυψαν απλώς ένα λιμάνι παλαιότερο από όσο πίστευαν, αλλά και τα ίχνη μιας ολόκληρης οικονομικής αλυσίδας. Κυρίαρχος σταθμός αυτής της αλυσίδας ήταν ένα εντυπωσιακό παραθαλάσσιο οινοποιείο, το οποίο ήταν έτοιμο να τροφοδοτήσει τα πλοία της αυτοκρατορίας.

Απέναντι από το αρχαίο λιμάνι βρισκόταν ένας χώρος παραγωγής, όπου πιθανότατα παρασκευαζόταν κρασί. Αυτό το κρασί στη συνέχεια φορτωνόταν στα πλοία για εξαγωγή, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές του αρχαίου ρωμαϊκού εμπορίου και της παραγωγικής κοινότητας που άκμαζε στην περιοχή.

Η επιστημονική έρευνα και τα ευρήματα

Οι ανασκαφές, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο χερσαίες όσο και υποβρύχιες εργασίες, διευθύνονται από τη Ρίτα Αυριέμμα. Η κυρία Αυριέμμα είναι καθηγήτρια υποβρύχιας αρχαιολογίας και ηγείται της ομάδας ArcheoSub στο Τμήμα Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου του Σαλέντο.

Η τοποθεσία της ανακάλυψης βρίσκεται στη θέση Σαν Τζοβάνι (San Giovanni), εντός του κρατικού καταφυγίου φύσης Le Cesine του WWF, στον δήμο του Βέρνολε. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών παρουσιάστηκαν στις 5 Νοεμβρίου στην έδρα της Εφορείας Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου στο Λέτσε, το τοπικό γραφείο του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας που επιβλέπει την πολιτιστική κληρονομιά στις επαρχίες Μπρίντιζι, Λέτσε και Τάραντα.

Με πληροφορίες από: Enikos