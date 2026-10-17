Χάρης Δούκας: Για έβδομη συνεχή χρονιά στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως

Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, συγκαταλέγεται για έβδομη συνεχή χρονιά στις διεθνείς λίστες των Πανεπιστημίων Stanford και Elsevier, οι οποίες αναδεικνύουν το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως. Η σημαντική αυτή αναγνώριση αφορά τόσο την ευρύτερη ακαδημαϊκή του πορεία όσο και την ετήσια κατάταξή του στον επιστημονικό χώρο, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα με ανάρτησή του. Η διαρκής παρουσία του σε αυτές τις λίστες υπογραμμίζει την ακαδημαϊκή του συνεισφορά και την ερευνητική του δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σημαντική διάκριση στις διεθνείς λίστες

Η αναγνώριση του Χάρη Δούκα προέρχεται από δύο έγκριτους διεθνείς φορείς, τα Πανεπιστήμια Stanford και Elsevier, οι οποίοι καταρτίζουν λίστες με τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας περιλαμβάνεται στο ανώτερο 2% των επιστημόνων, μια διάκριση που διατηρεί σταθερά για έβδομη συνεχή χρονιά. Αυτή η επίδοση επιβεβαιώνει τη συνέπεια και την ποιότητα του έργου του στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η εν λόγω διάκριση δεν περιορίζεται σε μία μόνο πτυχή της επιστημονικής του δραστηριότητας. Αντιθέτως, καλύπτει τόσο τη συνολική ακαδημαϊκή του πορεία, αναγνωρίζοντας το σύνολο του έργου του, όσο και την ετήσια κατάταξή του, η οποία αξιολογεί την πρόσφατη συμβολή του στην επιστήμη. Η διπλή αυτή αναγνώριση αναδεικνύει το εύρος και το βάθος της ερευνητικής του παρουσίας.

Η δήλωση του δημάρχου Αθηναίων

Με αφορμή την ανακοίνωση αυτής της τιμητικής διάκρισης, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος διατελεί δήμαρχος Αθηναίων, εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται. Μέσω της ανάρτησής του, τόνισε την ικανοποίησή του που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα πλήθος εξαιρετικών ερευνητριών και ερευνητών, οι οποίοι προέρχονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στη δήλωσή του, ο κ. Δούκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολύτιμη συμβολή των συνεργατών του. Αναγνώρισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας και της συλλογικής δουλειάς, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ατομικής προσπάθειας, αλλά συλλογικής. Η αναφορά αυτή αποτυπώνει το πνεύμα συνεργασίας που διέπει το επιστημονικό του έργο.

Έμφαση στην ομαδική δουλειά και τη συλλογική προσπάθεια

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση δεν αντικατοπτρίζει αποκλειστικά την προσωπική ακαδημαϊκή του αριστεία. Αντιθέτως, όπως δήλωσε, αποτελεί «την υποδειγματική ομαδική δουλειά» της επιστημονικής μονάδας την οποία διευθύνει. Η μονάδα αυτή είναι το Decision Support Systems Laboratory – EPU, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη φιλοσοφία του κ. Δούκα, ο οποίος πιστεύει στην αξία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη υψηλών επιστημονικών στόχων. Η διάκριση αυτή, κατά τον ίδιο, είναι καρπός της συντονισμένης δράσης και της αφοσίωσης όλων των μελών της ομάδας του, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστημονική πρόοδος είναι συχνά αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.

Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινότητα της πόλης

Πέρα από την ακαδημαϊκή του αναγνώριση, ο Χάρης Δούκας συνέδεσε ευθέως την επιστημονική γνώση με την καθημερινή πρακτική και τη διαχείριση των ζητημάτων της πόλης. Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, στον Δήμο της Αθήνας, ο ίδιος και οι συνεργάτες του αξιοποιούν ενεργά αυτή την επιστημονική γνώση. Στόχος τους είναι η αποτελεσματική επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά στην πρωτεύουσα.

Η προσέγγιση αυτή καταδεικνύει την πρόθεση του δημάρχου να μεταφέρει την ερευνητική του εμπειρία και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο, στην υπηρεσία των πολιτών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με τη φράση «Και συνεχίζουμε!», υποδηλώνοντας τη δέσμευσή του για συνεχή προσπάθεια τόσο στον επιστημονικό όσο και στον αυτοδιοικητικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki