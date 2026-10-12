Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει πιθανούς κρυφούς θαλάμους στο «Σπήλαιο των Αφροδιτών»

Νέα επιστημονική έρευνα στο «Σπήλαιο των Αφροδιτών» (Grotta delle Veneri) στη νότια Ιταλία αποκάλυψε πιθανούς κρυφούς θαλάμους, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Η σημαντική αυτή ανακάλυψη υποδηλώνει ότι το προϊστορικό σπήλαιο, το οποίο είναι ήδη γνωστό για τα δύο εντυπωσιακά παλαιολιθικά αγαλματίδια που βρέθηκαν εκεί, ενδέχεται να κρύβει ακόμη περισσότερα στοιχεία για την ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν.

Οι αρχαιολόγοι, αξιοποιώντας τη σύγχρονη γεωφυσική επιστήμη, βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς στα έγκατα της γης διαγράφονται πλέον σκιές από άγνωστους μέχρι τώρα, σφραγισμένους θαλάμους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του προϊστορικού μας παρελθόντος.

Η ανακάλυψη των κρυφών θαλάμων

Μια γεωφυσική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Grotta delle Veneri, όπως είναι η επίσημη ονομασία του σπηλαίου, εντόπισε πιθανές κρυφές κοιλότητες. Οι κοιλότητες αυτές ενδέχεται να συνδέονται με το ήδη γνωστό προϊστορικό σπηλαιοσύστημα, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην κατανόηση της δομής και της χρήσης του.

Η έρευνα χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής που έχει την ικανότητα να «βλέπει» μέσα από τον συμπαγή βράχο. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε στους επιστήμονες να εντοπίσουν τις αθέατες αυτές δομές, ρίχνοντας φως σε σκοτεινές και σφραγισμένες αίθουσες που παρέμεναν κρυμμένες για χιλιάδες χρόνια, φυλάσσοντας τα μυστικά των προϊστορικών ανθρώπων.

Η ιστορία και η τοποθεσία του σπηλαίου

Το «Σπήλαιο των Αφροδιτών» βρίσκεται στην περιοχή της νότιας Ιταλίας, κοντά στην πόλη Παραμπίτα (Parabita), στην περιφέρεια της Πούλια (Απουλία). Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παλαιολιθική τοποθεσία, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως αποδεικνύουν την κατοίκησή της.

Συγκεκριμένα, το σπήλαιο έχει κατοικηθεί τόσο από Νεάντερταλ όσο και από ανατομικά σύγχρονους ανθρώπους, τους Homo sapiens. Αυτό καθιστά το Grotta delle Veneri ένα πολύτιμο σημείο για τη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης και των προϊστορικών πολιτισμών στην ευρύτερη περιοχή.

Τα παλαιολιθικά αγαλματίδια της Αφροδίτης

Το όνομά του, «Σπήλαιο των Αφροδιτών», το οφείλει στην ανακάλυψη δύο μοναδικών, σκαλιστών αγαλματιδίων. Αυτά τα παλαιολιθικά αγαλματίδια της Αφροδίτης σκαλίστηκαν από οστό ζώου πριν από περίπου 20.000 χρόνια, αποτελώντας εξαιρετικά δείγματα προϊστορικής τέχνης και θρησκευτικής ή τελετουργικής σημασίας.

Και τα δύο αγαλματίδια απεικονίζουν στυλιζαρισμένες γυναικείες μορφές, με τα χέρια τους τοποθετημένα πάνω από το στήθος και κάτω από την κοιλιά. Ορισμένοι ερευνητές έχουν ερμηνεύσει αυτή τη στάση ως αναπαραστάσεις εγκυμοσύνης ή γονιμότητας, υποδηλώνοντας πιθανές πεποιθήσεις των προϊστορικών κοινοτήτων γύρω από αυτές τις έννοιες.

Λεπτομέρειες και τεχνοτροπία των ευρημάτων

Το μεγαλύτερο από τα δύο αγαλματίδια έχει ύψος περίπου 9 εκατοστά και φέρει μια σειρά από βαθιές αυλακώσεις στο πρόσωπο. Οι αυλακώσεις αυτές πιθανόν αναπαριστούν κάποιο πέπλο, μάσκα ή περίτεχνο χτένισμα, προσδίδοντας ένα επιπλέον επίπεδο μυστηρίου στην όψη του.

Το μικρότερο αγαλματίδιο έχει ύψος λίγο πάνω από 6 εκατοστά και παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με το μεγαλύτερο, υποδηλώνοντας μια κοινή τεχνοτροπία. Τα αγαλματίδια αυτά μοιράζονται χαρακτηριστικά με την προϊστορική τέχνη που συναντάται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ευρεία διάδοση παρόμοιων καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Οι αναλογίες τους μοιάζουν με αντίστοιχα παραδείγματα που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ οι λεπτομέρειες του προσώπου παρουσιάζουν ομοιότητες με αγαλματίδια από την περιοχή Ρήνου-Δούναβη. Επιπλέον, η στάση του σώματός τους έχει συγκριθεί με παραδείγματα που ανακαλύφθηκαν στη Ρωσία, ενισχύοντας την εικόνα ενός κοινού καλλιτεχνικού ρεύματος στην παλαιολιθική Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Enikos