Αρχαία μαθηματικά: «Πρόχειρα» σημειωματάρια αποκαλύπτουν την ευφυΐα των Ελλήνων στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες γραφείς στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο αντιμετώπιζαν καθημερινά προβλήματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι χρησιμοποιούσαν πρόχειρα σχέδια και διαγράμματα, τα οποία λειτουργούσαν ως πρακτικά υπολογιστικά εργαλεία. Αυτή η προσέγγιση ήταν διαδεδομένη πολύ πριν την εμφάνιση των σύγχρονων μεθόδων υπολογισμού.

Η αποκάλυψη των «πρόχειρων σημειωματάριων»

Η νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει την καθιερωμένη εικόνα των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, εστιάζοντας στα «πρόχειρα σημειωματάρια» που άφησαν πίσω τους οι γραφείς. Τα δεκάδες σχέδια και σκίτσα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούσαν απλές εικονογραφήσεις ή διακοσμητικά στοιχεία. Αντιθέτως, ήταν ένα απόλυτο εργαλείο δουλειάς για τους ανθρώπους της εποχής.

Αυτά τα σκίτσα λειτουργούσαν ως ένας «οπτικός υπολογιστής» της αρχαιότητας. Χρησίμευαν ταυτόχρονα ως πρόχειρο για τις πράξεις, ως μνημονικός κανόνας για την απομνημόνευση διαδικασιών και ως μέσο επαλήθευσης των αποτελεσμάτων που προέκυπταν. Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει μια πρακτική πλευρά των μαθηματικών που συχνά παραβλέπεται.

Η έρευνα του Τόμας Κέλι

Ο κλασικός φιλόλογος Τόμας Κέλι, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, είναι ο συγγραφέας αυτής της ανατρεπτικής μελέτης. Η εργασία του, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Historia Mathematica, αποτελεί τον πρώτο συστηματικό κατάλογο των γεωμετρικών διαγραμμάτων που έχουν διασωθεί σε ελληνικούς μαθηματικούς παπύρους. Ο Κέλι υποστηρίζει ότι αυτά τα σκίτσα ήταν ουσιαστικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων.

Ο κεντρικός ισχυρισμός του Κέλι είναι ότι τα σχέδια αυτά ήταν κάτι πολύ περισσότερο από απλή διακόσμηση. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής πρακτικής των γραφέων, επιτρέποντάς τους να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους με αποτελεσματικότητα. Η μελέτη του ρίχνει φως σε μια «κρυφή ευφυΐα» που αναπτύχθηκε στην καθημερινότητα της Ρωμαϊκής Αιγύπτου.

Τα μαθηματικά της καθημερινής πράξης

Σε αντίθεση με τις κομψές και αυστηρές γεωμετρικές αποδείξεις του Ευκλείδη, τους καθαρούς κανόνες του Αρχιμήδη και τις θεωρίες του Απολλώνιου του Περγαίου, τα μαθηματικά που εξετάζει η μελέτη ήταν πολύ πιο ζωντανά και καθημερινά. Ήταν τα μαθηματικά της πρακτικής εφαρμογής και της δουλειάς, γεμάτα με μουτζούρες και πρόχειρες σημειώσεις, όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε σήμερα ένα πρόχειρο χαρτί για γρήγορες πράξεις.

Αυτή η παράδοση των εφαρμοσμένων μαθηματικών, αν και λιγότερο γνωστή από τη λαμπρή θεωρητική παράδοση, ήταν εξίσου σημαντική για την εποχή. Τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από γραφείς για γραφείς και ακολουθούσαν ένα σταθερό μοτίβο, υποδηλώνοντας μια συστηματική χρήση αυτών των πρακτικών μεθόδων.

Εφαρμογές και αρχαιολογικά ευρήματα

Οι ανασκαφές σε διάφορες αιγυπτιακές τοποθεσίες έχουν αποδώσει χιλιάδες παπύρους που περιέχουν αυτό που είναι γνωστό ως «πρακτικά μαθηματικά». Μεταξύ των σημαντικότερων τοποθεσιών είναι η Σοκνοπαίου Νέσος, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή Ντιμέ, στο βόρειο Φαγιούμ, καθώς και η Θεαδέλφεια, γνωστή σήμερα ως Μπατν αλ-Χαρίτ. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της καθημερινής μαθηματικής πρακτικής.

Τα προβλήματα που επιλύονταν με τη χρήση αυτών των «οπτικών υπολογιστών» ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Περιλάμβαναν τον υπολογισμό του εμβαδού ενός χωραφιού, τον προσδιορισμό του όγκου μιας σιταποθήκης, ή την εκτίμηση της ποσότητας του χώματος που έπρεπε να αφαιρεθεί σε μια εκσκαφή. Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν τον πρακτικό χαρακτήρα των μαθηματικών στην αρχαία Ρωμαϊκή Αίγυπτο.

Με πληροφορίες από: Enikos