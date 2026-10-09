Οι γιγάντιες χελώνες της Αλντάμπρα ξεπέρασαν αριθμητικά τους ανθρώπους στις Σεϋχέλλες

Οι γιγάντιες χελώνες της Αλντάμπρα, στις Σεϋχέλλες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν φτάσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης, έχουν καταφέρει μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη. Η επιμονή των ειδικών στη διάσωσή τους απέδωσε καρπούς, με τον πληθυσμό τους να υπερτερεί πλέον αριθμητικά των ανθρώπων στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική νίκη για τις προσπάθειες διατήρησης της φύσης.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του πληθυσμού

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περίπου 180.000 γιγάντιες χελώνες της Αλντάμπρα διαβιούν σήμερα στην ατόλη Αλντάμπρα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του ιδρύματος Seychelles Islands Foundation (SIF) και του Πανεπιστημίου του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί τον υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ για το είδος αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπερβαίνει κατά πολύ τον ανθρώπινο πληθυσμό του μικροσκοπικού νησιωτικού κράτους, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 122.000 κατοίκους.

Το μοναδικό περιβάλλον της ατόλης Αλντάμπρα

Η ατόλη Αλντάμπρα, ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της ηπειρωτικής Αφρικής, αποτελεί ένα από τα δύο μέρη παγκοσμίως όπου οι γιγάντιες χελώνες απαντώνται στη φύση. Ένας σημαντικά μικρότερος πληθυσμός του είδους ζει επίσης στα νησιά Γκαλαπάγκος του Ισημερινού.

Η ατόλη Αλντάμπρα είναι γνωστή ως ένα από τα πιο ανέγγιχτα νησιωτικά οικοσυστήματα του κόσμου. Φιλοξενεί διάφορα μοναδικά είδη, τα οποία ευδοκιμούν σε αυτό το απομακρυσμένο και προστατευμένο καταφύγιο.

Από τα πρόθυρα της εξαφάνισης στην προστασία

Κατά τον 19ο αιώνα, η έντονη εκμετάλλευση των χελωνών είχε ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό του πληθυσμού τους. Ο αριθμός των μελών του είδους στο νησί είχε μειωθεί σε λιγότερα από 1.000, φέρνοντας τις γιγάντιες χελώνες στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Ωστόσο, οι προσπάθειες διατήρησης άλλαξαν την πορεία του είδους. Από το 1981, η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως αυστηρά προστατευόμενη φυσική περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, το 1982, εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, δίνοντας στον πληθυσμό των ζώων τη δυνατότητα να ανακάμψει και να φτάσει στα σημερινά επίπεδα.

Η δέσμευση για τη διατήρηση της φύσης

Η Frauke Fleischer-Dogley, διευθύνουσα σύμβουλος του SIF, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή. Όπως δήλωσε, «το γεγονός ότι περισσότερες από 180.000 γιγάντιες χελώνες περιφέρονται ελεύθερα στην ατόλη μας αποτελεί απόδειξη του τι μπορεί να επιτύχει η μακροχρόνια δέσμευση για τη διατήρηση της φύσης».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «πρόκειται για υπέροχα νέα για τις Σεϋχέλλες, για τον κόσμο και για όλους όσοι εργάστηκαν για την προστασία της Αλντάμπρα», υπογραμμίζοντας τη σημασία των συλλογικών προσπαθειών για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Με πληροφορίες από: Reader