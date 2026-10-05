Νόμπελ Ιατρικής 2026: Στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ το φετινό βραβείο

Το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής για το έτος 2026 απονεμήθηκε από κοινού στους επιστήμονες Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ. Η διάκριση αυτή τους αποδόθηκε για το πρωτοποριακό τους έργο στην οπτογενετική, μια επιστημονική εξέλιξη που έχει αλλάξει ριζικά την κατανόηση του νευρικού συστήματος. Η επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12:00 ώρα Ελλάδας, από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής περιόδου των βραβείων Νόμπελ.

Η ανακοίνωση και η σημασία της

Η Επιτροπή Νόμπελ, με την ανακοίνωσή της στη Στοκχόλμη, τίμησε τους τρεις διακεκριμένους ερευνητές για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική. Μέχρι την τελευταία στιγμή, τα ονόματα των υποψηφίων παρέμεναν μυστικά, καθώς η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί τις υποψηφιότητες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η ανώτατη επιστημονική διάκριση αναγνωρίζει μια πρωτοποριακή επιστημονική εξέλιξη που έχει αποκτήσει ταχύτατα παγκόσμιο αντίκτυπο. Οι ανακαλύψεις τους ανοίγουν νέους δρόμους στη νευροεπιστήμη και την ιατρική έρευνα, προσφέροντας νέα εργαλεία για τη μελέτη και τον έλεγχο των νευρικών σημάτων.

Οι πρωτοπόροι της οπτογενετικής

Ο Καρλ Ντάισσεροθ είναι Αμερικανός επιστήμονας και γιατρός, ο οποίος κατέχει θέσεις καθηγητή Βιομηχανικής, Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανάπτυξη της οπτογενετικής, καθώς και με την εξέλιξη τεχνολογιών που επιτρέπουν τη λεπτομερή μελέτη της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Ο Πίτερ Χέγκεμαν, Γερμανός βιοφυσικός, είναι καθηγητής Πειραματικής Βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Η φήμη του οφείλεται κυρίως στην ανακάλυψη της channelrhodopsin, μιας κατηγορίας φωτοευαίσθητων ιοντικών καναλιών. Αυτή η ανακάλυψη αποτέλεσε θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της οπτογενετικής.

Ο Γκέοργκ Νάγκελ, επίσης Γερμανός βιοφυσικός, είναι καθηγητής Νευροφυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους μικροβιακούς φωτοϋποδοχείς και στην ανάπτυξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της οπτογενετικής.

Η ανακάλυψη της ροδοψίνης των διαύλων

Οι Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ ήταν οι επιστήμονες που ανακάλυψαν τη ροδοψίνη των διαύλων (channelrhodopsin). Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που διαθέτει μοναδικές ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, διαπίστωσαν ότι οποιοδήποτε κύτταρο στο οποίο τοποθετούσαν αυτή τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποκτούσε την ικανότητα να αντιδρά στο φως, καθιστάμενο ευαίσθητο σε αυτό.

Αυτή η θεμελιώδης ανακάλυψη άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τεχνικών στον τομέα της νευροεπιστήμης, καθώς παρείχε ένα μέσο για τον έλεγχο της κυτταρικής δραστηριότητας με τη χρήση φωτός.

Η εξέλιξη της τεχνικής από τον Ντάισσεροθ

Στη συνέχεια, ο Καρλ Ντάισσεροθ αξιοποίησε την ανακάλυψη των Χέγκεμαν και Νάγκελ, εισάγοντας το γονίδιο της ροδοψίνης των διαύλων σε νευρικά κύτταρα αρουραίων. Φωτίζοντας αυτά τα κύτταρα με μπλε φως, κατάφερε να πυροδοτήσει ένα νευρικό σήμα, επιδεικνύοντας την ικανότητα να ενεργοποιεί νευρώνες με ακρίβεια.

Ο Ντάισσεροθ εξέλιξε περαιτέρω αυτή την τεχνική, επιτυγχάνοντας τη λειτουργία αυτού του φωτοκατευθυνόμενου «διακόπτη» νευρικών κυττάρων ακόμα και στον εγκέφαλο ζωντανών ποντικών. Η μέθοδος αυτή, που επιτρέπει τον έλεγχο των νευρικών σημάτων μέσω του φωτός, ονομάζεται πλέον οπτογενετική και έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο μελέτης του εγκεφάλου.

Το πρόγραμμα των βραβείων Νόμπελ 2026

Το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής ανοίγει επίσημα την αυλαία των βραβείων Νόμπελ για το 2026. Το περσινό Νόμπελ Ιατρικής είχε απονεμηθεί στους Μαίρη Ε. Μπρούνκοφ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι για τις πρωτοποριακές τους ανακαλύψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διακρίνει τους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς από τους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.

Οι ανακοινώσεις των υπολοίπων βραβείων Νόμπελ θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Φυσικής, ενώ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το Νόμπελ Χημείας. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου θα γίνει γνωστός ο νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με την ανακοίνωση του νικητή του Νόμπελ Ειρήνης. Τέλος, στις 12 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των φετινών βραβείων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos