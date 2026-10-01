Επτά από τα εννέα πλανητικά όρια της Γης παραβιάστηκαν, προειδοποιούν επιστήμονες

Επιστήμονες απευθύνουν μια δραματική προειδοποίηση, καθώς νέα στοιχεία καθιστούν σαφές ότι τα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη Γη βρίσκονται πλέον υπό κατάρρευση. Μια πρόσφατη έκθεση, η οποία συντάχθηκε από 60 επιστήμονες, διαπίστωσε ότι επτά από τα εννέα κύρια «πλανητικά όρια» του πλανήτη έχουν παραβιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα έχει ωθήσει τη Γη πέρα από τις συνθήκες που θεωρούνται ασφαλείς για έναν σταθερό και υγιή πλανήτη, δημιουργώντας μεγαλύτερους κινδύνους για τους ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παραβίαση των πλανητικών ορίων

Η νέα έκθεση, στην οποία συμμετείχαν 60 επιστήμονες, κατέδειξε ότι επτά από τα εννέα κύρια «πλανητικά όρια» της Γης έχουν πλέον παραβιαστεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή, οι νέες οντότητες, όπως η χημική ρύπανση, οι βιογεωχημικές ροές, η ακεραιότητα της βιόσφαιρας, οι αλλαγές στο γλυκό νερό, οι αλλαγές στη χρήση γης και η οξίνιση των ωκεανών.

Μόνο δύο από αυτά τα όρια παραμένουν εντός της «ασφαλούς» ζώνης. Πρόκειται για την εξάντληση του στρατοσφαιρικού όζοντος και την ατμοσφαιρική επιβάρυνση με αερολύματα. Αυτό μεταφράζεται στην υγεία της στιβάδας του όζοντος και στην ποσότητα των αερομεταφερόμενων σωματιδίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα.

Επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή και ακραία φαινόμενα

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες τόσο στη στεριά όσο και στον ωκεανό, ενώ τροφοδοτεί καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι θερμοκρασίες-ρεκόρ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το λιώσιμο των πάγων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν. Η απειλή, ωστόσο, εκτείνεται πέρα από την κλιματική αλλαγή, καθώς τα ευρύτερα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη Γη δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση.

Σημεία καμπής και κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι τροπικοί κοραλλιογενείς ύφαλοι έχουν υποστεί τη σοβαρότερη μαζική λεύκανση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η κατάρρευση της κύριας ωκεάνιας κυκλοφορίας του Ατλαντικού θεωρείται πλέον ένας αξιόπιστος κίνδυνος, ακόμα και σε σενάρια χαμηλών έως μεσαίων εκπομπών.

Επιπλέον, μεγάλες μάζες πάγου της Ανταρκτικής ενδέχεται να έχουν ήδη αρχίσει να διολισθαίνουν στον ωκεανό. Ο καθηγητής Κάρλος Νόμπρε, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης, σημείωσε ότι εάν ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο σημείο καμπής, έως και το 70% του δάσους του Αμαζονίου θα μπορούσε να μετατραπεί από πλούσιο τροπικό δάσος σε ξηρή τροπική σαβάνα.

«Ο χρόνος εξαντλείται γρήγορα»

Η ομάδα των επιστημόνων προειδοποίησε ότι, παραβιάζοντας επτά από τα εννέα πλανητικά όρια, η ανθρωπότητα έχει ωθήσει τη Γη πέρα από τις συνθήκες που θεωρούνται ασφαλείς για έναν σταθερό και υγιή πλανήτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα περιβαλλοντικά συστήματα στα οποία βασιζόμαστε να διαταράσσονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας μεγαλύτερους κινδύνους για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι δεν έχουν χαθεί όλες οι ελπίδες, καθώς «έχουμε ακόμα ένα παράθυρο ευκαιρίας για να το ανατρέψουμε αυτό». Ο Νίκλας Κίτζμαν, επιμελητής της έκθεσης, εξήγησε ότι είναι απαραίτητο να αρχίσουμε να κάμπτουμε τις καμπύλες των εκπομπών και της υποβάθμισης της φύσης μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, καθώς «ο χρόνος εξαντλείται γρήγορα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta