Ανακαλύφθηκαν δύο νέα είδη θαλάσσιων αραχνών στον Καναδά

Επιστήμονες ανακάλυψαν δύο νέα είδη θαλάσσιων αραχνών στη Θάλασσα Σάλις, μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και την πολιτεία της Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα άγνωστα μέχρι πρότινος αρθρόποδα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε βάθος έως και 18 μέτρων. Τα ευρήματα αυτά, που προέκυψαν από εργασίες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Αυγούστου 2024, περιγράφονται αναλυτικά σε μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Organisms Diversity & Evolution.

Ο εντοπισμός και η περιοχή της ανακάλυψης

Οι ερευνητές εντόπισαν τα δύο νέα είδη θαλάσσιων αραχνών στα ρηχά νερά της Θάλασσας Σάλις. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή επιλέχθηκε για την έρευνα λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητάς της, παρόλο που μέχρι πρότινος είχαν καταγραφεί αξιόπιστα μόνο 17 είδη θαλάσσιων αραχνών στην περιοχή.

Οι καταδύσεις και οι επιστημονικές παρατηρήσεις διεξήχθησαν συστηματικά για σχεδόν έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2024, με τα αρθρόποδα να βρίσκονται σε βάθος που έφτανε τα 18 μέτρα. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο Organisms Diversity & Evolution επιβεβαιώνει την επίσημη αναγνώριση αυτών των νέων ειδών.

Το είδος Callipallene pilosuspedes και τα χαρακτηριστικά του

Το πρώτο από τα δύο νέα είδη ονομάστηκε Callipallene pilosuspedes. Η ονομασία αυτή έχει λατινική προέλευση, συνδυάζοντας τις λέξεις «pilosus», που σημαίνει «τριχωτός», και «pedes», που μεταφράζεται ως «πόδια». Αυτή η ονομασία δόθηκε λόγω των μακριών και καμπυλωτών ακίδων που καλύπτουν τα κάτω άκρα του μικροσκοπικού αυτού αρθρόποδου.

Το Callipallene pilosuspedes διαθέτει λεπτό κορμό, κόκκινα μάτια και ένα τριγωνικό στόμα με τρία χείλη. Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του είναι τα ευκίνητα άκρα του, τα οποία χρησιμοποιεί για την περιποίησή του. Οι ερευγητές παρατήρησαν, μέσω μικροσκοπικής εξέτασης, ότι το ζώο μπορεί να τυλίγει αυτά τα εξαρτήματα γύρω από τα πόδια του και να τα καθαρίζει αποτελεσματικά, χάρη στις μικρές ακίδες που φέρουν.

Το είδος Tanystylum kiixin και οι ιδιαιτερότητές του

Το δεύτερο είδος που ανακαλύφθηκε ονομάστηκε Tanystylum kiixin. Η ονομασία «kiixin» προέρχεται από τον ήχο των κυμάτων που σκάνε κοντά στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το είδος και προφέρεται «Kee-hin», όπως αναφέρεται στη μελέτη. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο αρθρόποδο παρουσιάζει διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το πρώτο.

Το Tanystylum kiixin έχει κοιλιά σε σχήμα κλεψύδρας και μαύρα μάτια. Τα νύχια του μοιάζουν με μικρά εξογκώματα. Τα άκρα που χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τα αυγά του είναι μικρότερα και λιγότερο ευκίνητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιποιείται τον εαυτό του με την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το είδος αυτό ήταν συχνά καλυμμένο από μικροσκοπικά παράσιτα.

Γενικά στοιχεία για τις θαλάσσιες αράχνες

Παρά την κοινή τους ονομασία, οι θαλάσσιες αράχνες δεν είναι στην πραγματικότητα αράχνες με την αυστηρή έννοια του όρου. Πρόκειται για θαλάσσια αρθρόποδα που είναι στενά συγγενικά με τις χερσαίες αράχνες, τους σκορπιούς και τους πεταλοειδείς κάβουρες. Η παρουσία τους στον πλανήτη χρονολογείται πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν 1.400 είδη θαλάσσιων αραχνών.

Αυτά τα ζώα έχουν την ικανότητα να κινούνται τόσο στον πυθμένα της θάλασσας όσο και πάνω σε άλλα ζώα ή φυτά. Το μέγεθός τους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, καθώς μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο από ένα εκατοστό έως περίπου 70 εκατοστά. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν τέσσερα ζεύγη μακριών ποδιών, ενώ ορισμένα μπορεί να έχουν έως και 12 πόδια. Στα ρηχά νερά, είναι επίσης σύνηθες να συναντώνται είδη με τέσσερα μάτια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta