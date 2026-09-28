Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι σχηματίζεται νέα Ήπειρος στην Αφρική

Μια νέα ήπειρος βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού στην Αφρική, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης. Η έρευνα αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geodesy & Cartography, υποστηρίζει ότι ένα αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης, εντοπισμένο στη βόρεια Κένυα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κομβικό στάδιο στην απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής. Αυτή η γεωλογική εξέλιξη προβλέπεται να οδηγήσει στη μελλοντική διαίρεση ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου, αλλάζοντας ριζικά τον γεωγραφικό της χάρτη.

Το αυξανόμενο ρήγμα στη βόρεια Κένυα

Η μελέτη εστιάζει στην παρατήρηση ενός αυξανόμενου ρήγματος στον φλοιό της Γης, το οποίο εκτείνεται γύρω από την περιοχή της λίμνης Τουρκάνα, στη βόρεια Κένυα. Οι επιστήμονες θεωρούν αυτή την εξέλιξη ως ένα βασικό στάδιο στην ευρύτερη γεωλογική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην ανατολική Αφρική. Η δυναμική αυτού του ρήγματος υποδηλώνει σημαντικές αλλαγές στην τεκτονική δομή της περιοχής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η διεύρυνση αυτού του ρήγματος θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόσχιση ενός σημαντικού τμήματος της Ανατολικής Αφρικής από την υπόλοιπη ήπειρο. Αυτή η απόσχιση δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας που θα μπορούσε να καταλήξει στη διαίρεση ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου σε ξεχωριστές γεωγραφικές οντότητες στο απώτερο μέλλον.

Οι μετατοπίσεις των τεκτονικών πλακών και ο έκτος ωκεανός

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι οι συνεχείς μετατοπίσεις στη θέση των τεκτονικών πλακών της Αιθιοπίας αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η αφρικανική ήπειρος βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης. Αυτές οι μετατοπίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τεράστιες γεωλογικές δυνάμεις διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης.

Η διάλυση της Αφρικής, όπως περιγράφεται από τους ερευνητές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα εξαιρετικά σημαντικό γεωλογικό φαινόμενο: την εμφάνιση του έκτου ωκεανού του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι καθώς τα τμήματα της ηπείρου απομακρύνονται το ένα από το άλλο, θα σχηματιστεί μια νέα θαλάσσια λεκάνη ανάμεσά τους, προσθέτοντας έναν νέο ωκεανό στον παγκόσμιο χάρτη.

Η εμφάνιση και η εξέλιξη του Ανατολικού Αφρικανικού Ρήγματος

Ένα καθοριστικό γεγονός που υποστηρίζει τα ευρήματα της μελέτης είναι η εμφάνιση του Ανατολικού Αφρικανικού Ρήγματος. Αυτή η εντυπωσιακή ρωγμή, η οποία εκτείνεται σε μήκος 56,3 χιλιομέτρων, εμφανίστηκε στην αιθιοπική έρημο το έτος 2005. Η εμφάνισή της προσέφερε στους επιστήμονες ένα μοναδικό πεδίο παρατήρησης των δυνάμεων που διαμορφώνουν τον πλανήτη.

Από την πρώτη της εμφάνιση το 2005, έχει καταγραφεί μια συνεχής και αδιάκοπη κίνηση μεταξύ των τεκτονικών πλακών στην περιοχή του ρήγματος. Αυτή η διαρκής μετατόπιση αποτελεί έναν βασικό δείκτη της εξελισσόμενης γεωλογικής διεργασίας, η οποία, σύμφωνα με τη μελέτη, οδηγεί στον σχηματισμό μιας νέας ηπείρου και στην τελική εμφάνιση του έκτου ωκεανού. Η παρακολούθηση αυτής της κίνησης παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση των μακροπρόθεσμων γεωλογικών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta