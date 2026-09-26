Ανακάλυψη ρωμαϊκού θησαυρού στη Σουηδία με πλαστά νομίσματα από την Ουκρανία

Μια απρόσμενη αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα σε μια αγροικία στο Γκότλαντ της Σουηδίας, όπου βρέθηκε ένας θησαυρός 45 ρωμαϊκών ασημένιων νομισμάτων και ενός χρυσού δαχτυλιδιού. Τα ευρήματα, τα οποία εκτιμάται ότι θάφτηκαν γύρω στο 450 μ.Χ., περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη έκπληξη: δύο από τα νομίσματα είναι πλαστά της εποχής, πιθανότατα κατασκευασμένα στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει μια μοναδική ματιά στην κυκλοφορία των ρωμαϊκών χρημάτων και στα αρχαία εμπορικά δίκτυα, τα οποία εκτείνονταν πολύ πέρα από τα επίσημα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανακάλυψη στο Γκότλαντ

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών στο νησί Γκότλαντ της Βαλτικής. Οι έρευνες αυτές συνδέονται άμεσα με την επέκταση του Συντάγματος του Γκότλαντ και έλαβαν χώρα σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στην στρατιωτική εκπαίδευση Tofta.

Αρχαιολόγοι από το Μουσείο του Γκότλαντ, σε συνεργασία με την αρχαιολογική εταιρεία Arendus, είχαν αναλάβει την εξέταση ενός παλιού αγροτικού συγκροτήματος. Πρόκειται πιθανότατα για την πρώην κτήση Bars, η οποία είναι ιστορικά γνωστή και με τις ονομασίες Bardhs ή Bardhes, και αποτελούσε έναν αρχαίο αγροτικό οικισμό.

Η διαδικασία των ερευνών

Στην ίδια τοποθεσία, προγενέστερες ανασκαφές είχαν ήδη φέρει στο φως αρκετά κτίρια, αποκαλύπτοντας την έκταση του αρχαίου οικισμού. Οι πιο πρόσφατες έρευνες, ωστόσο, επικεντρώθηκαν σε ένα διαφορετικό τμήμα του συγκροτήματος, με τους αρχαιολόγους να χρησιμοποιούν ανιχνευτή μετάλλων για την ανίχνευση κρυμμένων αντικειμένων.

Καθώς οι εργασίες θεμελίωσης ενός σπιτιού πλησίαζαν στην ολοκλήρωσή τους, ένας τελευταίος έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων έδωσε ένα ισχυρό σήμα. Το σήμα αυτό εντοπίστηκε δίπλα σε μια πέτρα της θεμελίωσης, υποδεικνύοντας με σαφήνεια την παρουσία μεταλλικών αντικειμένων θαμμένων κάτω από το έδαφος.

Τα ευρήματα και η χρονολόγησή τους

Οι αρχαιολόγοι προχώρησαν με ιδιαίτερη προσοχή στην απομάκρυνση του χώματος και αποκάλυψαν ένα μικρό ασημένιο νόμισμα. Μετά τον προσεκτικό καθαρισμό του, έγινε ορατό το πορτρέτο του Αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς, ο οποίος κυβέρνησε τη Ρώμη από το 138 έως το 161 μ.Χ. Η αρχική αυτή ανακάλυψη οδήγησε σε περαιτέρω σήματα από τον ανιχνευτή μετάλλων, υποδηλώνοντας την ύπαρξη περισσότερων ευρημάτων.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, η ομάδα είχε ανακτήσει συνολικά 45 ασημένια δηνάρια και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Παρόλο που τα νομίσματα χρονολογούνται από το 98 έως το 192 μ.Χ., οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η συλλογή θάφτηκε περίπου το 450 μ.Χ., δηλαδή αρκετούς αιώνες μετά την αρχική τους κοπή και κυκλοφορία.

Η έκπληξη των πλαστών νομισμάτων

Η συλλογή των νομισμάτων έκρυβε μια απρόσμενη και ενδιαφέρουσα έκπληξη, καθώς δύο από αυτά αναγνωρίστηκαν ως πλαστά νομίσματα της εποχής. Οι ειδικοί, μετά από λεπτομερή εξέταση, πιστεύουν ότι αυτά τα πλαστά νομίσματα κατασκευάστηκαν πιθανότατα στην περιοχή που αντιστοιχεί στη σημερινή Ουκρανία.

Αυτό το εύρημα προσφέρει μια μοναδική ματιά στα αρχαία δίκτυα εμπορίου και στην ευρεία κυκλοφορία των ρωμαϊκών χρημάτων. Δείχνει ότι τα ρωμαϊκά νομίσματα έφταναν και χρησιμοποιούνταν πολύ πέρα από τα επίσημα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, και μάλιστα σε πλαστές εκδοχές, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική τους επιρροή.

Η σημασία της ανακάλυψης για το Γκότλαντ

Η ανακάλυψη αυτή ξεχώρισε ακόμη και για το Γκότλαντ, ένα νησί το οποίο είναι φημισμένο για τους ασημένιους θησαυρούς του. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους γνωστούς θησαυρούς που έχουν βρεθεί στο νησί ανήκουν στην Εποχή των Βίκινγκ, ενώ η συλλογή του Tofta χρονολογείται στην Περίοδο των Μεγάλων Μεταναστεύσεων, μια εποχή αρκετούς αιώνες νωρίτερα, καθιστώντας την ιδιαίτερα σπάνια και πολύτιμη.

Τα 45 νομίσματα καλύπτουν σχεδόν έναν αιώνα ρωμαϊκής αυτοκρατορικής ιστορίας, προσφέροντας ένα χρονολογικό εύρος των ηγεμόνων της εποχής. Ο νομισματολόγος Lennart Lind εξέτασε τη συλλογή για λογαριασμό του Μουσείου του Γκότλαντ και ταυτοποίησε τους ηγεμόνες που απεικονίζονται σε αυτά. Συγκεκριμένα, οι αυτοκράτορες που εκπροσωπούνται είναι ο Τραϊανός, ο Αδριανός, ο Αντωνίνος ο Ευσεβής, ο Μάρκος Αυρήλιος και ο Κόμμοδος, ενώ απεικονίζονται επίσης και τέσσερις αυτοκράτειρες.

Με πληροφορίες από: Enikos