Εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο: Ρήγμα 75 χιλιομέτρων διαλύει τεκτονική πλάκα στον Ειρηνικό

Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, καθώς νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η ζώνη υποβύθισης Κασκάντια, στον βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί τεράστια «σκισίματα» στον φλοιό της Γης, με τους γεωλόγους να παρακολουθούν στενά το φαινόμενο.

Η ανακάλυψη και η μεθοδολογία

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από γεωλόγους του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα (LSU) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, καταγράφει με πρωτοφανή λεπτομέρεια τη διαδικασία «θανάτου» ενός τεκτονικού συστήματος. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται γεωλογικά ο πλανήτης μας.

Για την επίτευξη των ευρημάτων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εξελιγμένες τεχνικές σεισμικής απεικόνισης. Με τη βοήθεια ηχητικών κυμάτων που λειτούργησαν σαν «υπέρηχος» του θαλάσσιου πυθμένα, κατάφεραν να εντοπίσουν μεγάλης έκτασης ρήγματα και κατάγματα στην περιοχή ανοιχτά της νήσου Βανκούβερ.

Το τεράστιο ρήγμα και η «διάλυση» της πλάκας

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι ένα τεράστιο σχίσιμο, το οποίο εκτείνεται σε μήκος 75 χιλιομέτρων. Σε αυτό το σημείο, ένα μεγάλο τμήμα της πλάκας έχει υποστεί κατακόρυφη καθίζηση, φτάνοντας περίπου τα πέντε χιλιόμετρα.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Μπράντον Σακ, επεσήμανε: «Για πρώτη φορά έχουμε μια καθαρή εικόνα μιας ζώνης υποβύθισης που πεθαίνει». Εξήγησε επίσης ότι «αντί να σταματήσει η κίνηση απότομα, η πλάκα κομματιάζεται κομμάτι-κομμάτι, δημιουργώντας μικροπλάκες».

Γεωλογικές επιπτώσεις και «παγίδες λειψάνων»

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν την έναρξη μιας ζώνης υποβύθισης με την προσπάθεια να σπρώξει κάποιος ένα τρένο σε ανηφόρα. Όταν η διαδικασία αρχίσει, αποκτά ορμή που είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει, με τον τερματισμό της να απαιτεί μια δραματική «σύγκρουση».

Αυτή η τεκτονική αποσύνθεση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των λεγόμενων «παγίδων λειψάνων» στο εσωτερικό της Γης. Από τα κενά που σχηματίζονται, υπάρχει η δυνατότητα να ανέβει προς την επιφάνεια διάπυρο υλικό από τον μανδύα του πλανήτη. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προσφέρει εξηγήσεις για ασυνήθιστη ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς και για γεωλογικά μυστήρια αιώνων.

Σεισμική δραστηριότητα και μελλοντικές προκλήσεις

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήθηκε είναι η απουσία σεισμικής δραστηριότητας σε ορισμένα σημεία του ρήγματος. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι κάποια τμήματα ενδέχεται να έχουν ήδη αποκολληθεί πλήρως και να μην παράγουν πλέον μικροσεισμούς, καθώς δεν υπάρχει τριβή.

Παρότι πρόκειται για μία διαδικασία που εξελίσσεται σε βάθος εκατομμυρίων ετών και δεν μεταβάλλει άμεσα τον κίνδυνο για την ανθρωπότητα, η ζώνη Κασκάντια εξακολουθεί να αποτελεί μία ωκεάνια «βόμβα». Τα νέα ευρήματα ενσωματώνονται ήδη στα προγνωστικά μοντέλα, με το βασικό ερώτημα να παραμένει το πώς αυτά τα εσωτερικά σκισίματα μπορούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση και την ένταση μιας μελλοντικής μεγάλης σεισμικής δόνησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr