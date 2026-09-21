Πλαστικοράλια: Νέο εύρημα στην Ιαπωνία ανησυχεί τους επιστήμονες

Ερευνητές στην Οκινάουα της Ιαπωνίας προχώρησαν σε μια ανακάλυψη που προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Εντόπισαν πλαστικό το οποίο είχε λιώσει και ενσωματωθεί στους σκελετούς νεκρών κοραλλιών, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο υλικό. Αυτό το εύρημα, που ονομάστηκε «πλαστικοράλι», εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάζει το τοπικό οικοσύστημα, καθώς χημικές ουσίες από το πλαστικό μπορεί να απελευθερώνονται στο θαλασσινό νερό.

Η ανακάλυψη στην Οκινάουα

Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στις παραλίες της υποτροπικής Οκινάουα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ορισμένα θραύσματα κοραλλιών που ξεχώριζαν λόγω των έντονων χρωμάτων τους. Η αρχική αυτή παρατήρηση οδήγησε τους ερευνητές να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα θραύσματα στο εργαστήριο για πιο λεπτομερή εξέταση, προκειμένου να διαπιστώσουν την ακριβή φύση τους.

Εκεί, οι αναλύσεις αποκάλυψαν κάτι ιδιαίτερα απρόσμενο και ανησυχητικό: τα χρωματιστά σημεία που είχαν εντοπιστεί δεν ήταν φυσικά, αλλά αποτελούνταν από πλαστικό. Το πλαστικό αυτό είχε λιώσει και είχε ενσωματωθεί άμεσα στον ίδιο τον σκελετό των κοραλλιών, δημιουργώντας μια νέα, υβριδική μορφή υλικού. Οι επιστήμονες, προκειμένου να περιγράψουν αυτή τη νέα σύνθεση, ονόμασαν το υλικό «πλαστικοράλι», δηλαδή πλαστικά κοράλλια.

Πιθανές επιπτώσεις και ο σχηματισμός τους

Η δημιουργία των πλαστικοραλίων στην Οκινάουα, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Εκτιμούν ότι σχηματίστηκαν όταν άνθρωποι έκαψαν πλαστικά υλικά στις παραλίες της περιοχής. Τα λιωμένα πολυμερή, στη συνέχεια, φαίνεται πως ενώθηκαν με νεκρά κοράλλια, οδηγώντας στη δημιουργία αυτών των ασυνήθιστων σχηματισμών.

Οι επιστήμονες εκφράζουν σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με αυτούς τους σχηματισμούς πλαστικού και πετρώματος. Τονίζουν ότι ενδέχεται να δημιουργούν νέους οικοτοξικολογικούς κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν γεωλογικούς δείκτες μιας εποχής που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Plasticene», αναδεικνύοντας την έντονη ανθρώπινη επίδραση στο γεωλογικό αρχείο του πλανήτη.

Τα πλαστικομεγλομερή ως γεωλογικό αποτύπωμα

Το εύρημα των πλαστικοραλίων στην Ιαπωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και ολοένα και μεγαλύτερο πεδίο έρευνας, το οποίο αφορά τα «πλαστικομεγλομερή». Πρόκειται για μια κατηγορία υλικών στα οποία το πλαστικό ενώνεται με κόκκους ιζημάτων και άλλα φυσικά υλικά, δημιουργώντας συνθέσεις που δεν υπήρχαν προηγουμένως στη φύση.

Αυτοί οι σχηματισμοί πλαστικομεγλομερών μπορούν να δημιουργηθούν με διάφορους τρόπους και έχουν προταθεί από την επιστημονική κοινότητα ως ένα πιθανό γεωλογικό αποτύπωμα της εποχής του ανθρώπου. Η εποχή αυτή είναι ευρέως γνωστή ως Ανθρωπόκαινος, υποδηλώνοντας την περίοδο κατά την οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αρχίσει να έχουν σημαντικό παγκόσμιο αντίκτυπο στη γεωλογία και τα οικοσυστήματα της Γης.

Παρόμοια ευρήματα παγκοσμίως

Η ανακάλυψη των πλαστικοραλίων στην Οκινάουα δεν αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο. Ήδη από το 2023, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Παρανά στη Βραζιλία είχαν εντοπίσει πλαστικά πετρώματα σε ένα απομακρυσμένο ηφαιστειογενές νησί. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση ήταν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε προκαλέσει το λιώσιμο του πλαστικού, με αποτέλεσμα αυτό να ενωθεί με τα πορώδη πετρώματα του νησιού.

Οι ερευνητές στη Βραζιλία θεώρησαν ότι το πλαστικό που βρέθηκε προερχόταν από πεταμένα δίχτυα ψαρέματος, τα οποία είναι γνωστά ως «ghost nets». Αυτά τα δίχτυα είχαν παρασυρθεί στην ακτή του νησιού από τα θαλάσσια ρεύματα. Την ίδια χρονιά, μια άλλη ερευνητική ομάδα κατέγραψε την παρουσία διάφορων μορφών πλαστικομεγλομερών σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ινδονησίας, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου.

Η πορεία των πλαστικοραλίων και ο ρόλος τους στο οικοσύστημα

Παρόλο που τα πλαστικοράλια που μελετήθηκαν εντοπίστηκαν στις παραλίες, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι πιθανό να μην παραμείνουν εκεί μόνιμα. Τα θραύσματα κοραλλιών, όταν ξεβράζονται στην ακτή, συχνά επιστρέφουν στη θάλασσα, όπου διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των υφάλων.

Συγκεκριμένα, τα θραύσματα αυτά, όταν συγκεντρώνονται στον βυθό, μπορούν να αποτελέσουν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσονται νέα κοράλλια, συμβάλλοντας στην αναγέννηση των υφάλων. Παράλληλα, προσφέρουν ένα ζωτικό καταφύγιο για νεαρά ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Το πώς ακριβώς θα επηρεάσουν τα πλαστικοράλια αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα παραμένει ένα ερώτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, αν και είναι ήδη γνωστό ότι τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να απελευθερώσουν ουσίες στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta