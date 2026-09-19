Φως στο «κάστρο» της Καλλίπολης: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αμυντικό τείχος 4.200 ετών

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον οικιστικό τύμβο Μάδυτος Κιλισέτεπε, κοντά στα Δαρδανέλια, ρίχνει νέο φως στην οργάνωση και την άμυνα των κοινοτήτων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Κατά τη 17η ανασκαφική περίοδο, η ομάδα του καθηγητή Γκιοκσέλ Σαζτζί αποκάλυψε, κάτω από περίπου επτά μέτρα αρχαιολογικών στρωμάτων, τμήμα αμυντικού τείχους που χρονολογείται μεταξύ 2200 και 2100 π.Χ. Το εύρημα αυτό προσφέρει μια νέα ματιά στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα προστάτευε τον παραθαλάσσιο οικισμό της, σε ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά περάσματα του κόσμου.

Σημαντική ανακάλυψη στη χερσόνησο της Καλλίπολης

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στον οικιστικό τύμβο Μαδύπου – Κιλισέτεπε, στη βορειοδυτική Τουρκία, έφεραν στο φως ένα αμυντικό τείχος ηλικίας 4.200 ετών. Το τείχος βρέθηκε θαμμένο κάτω από επτά μέτρα διαδοχικών στρωμάτων κατοίκησης, αποκαλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι της αρχαίας ιστορίας της περιοχής και των μεθόδων οχύρωσης των πρώιμων οικισμών.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της 17ης ανασκαφικής περιόδου στον τύμβο, ο οποίος βρίσκεται στη σύγχρονη πόλη Ετζέαμπατ (Eceabat) στη χερσόνησο της Καλλίπολης. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, κοντά στα στενά των Δαρδανελίων, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά περάσματα του κόσμου, γεγονός που καθιστά το εύρημα ακόμα πιο ενδιαφέρον για την αρχαιολογική κοινότητα.

Η χρονολόγηση και η σημασία του ευρήματος

Η δομή του αμυντικού τείχους χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, συγκεκριμένα μεταξύ 2200 και 2100 π.Χ. Αυτή η χρονολόγηση υπογραμμίζει την αρχαιότητα και τη διαχρονική σημασία της περιοχής για την ανθρώπινη εγκατάσταση και άμυνα, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την εποχή.

Το εύρημα προσφέρει μια νέα ματιά στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα προστάτευε αυτόν τον παραθαλάσσιο οικισμό κοντά στα Δαρδανέλια. Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα για την οχύρωση των αρχαίων κοινοτήτων, καθώς δείχνει το επίπεδο οργάνωσης και τις αμυντικές πρακτικές που είχαν αναπτύξει οι πληθυσμοί εκείνης της περιόδου. Η ιστορία της χερσονήσου της Καλλίπολης συνεχίζει να εκπλήσσει την παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα, αποδεικνύοντας ότι τα σπλάχνα της κρύβουν μυστικά χιλιάδων ετών.

Οι λεπτομέρειες των ανασκαφών και η ερευνητική ομάδα

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που πραγματοποίησε αυτή τη σημαντική ανακάλυψη είναι ο καθηγητής Γκιοκσέλ Σαζτζί (Göksel Sazcı). Ο καθηγητής Σαζτζί προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart, το οποίο βρίσκεται στα Δαρδανέλια, και ηγείται των ανασκαφών με σκοπό την αποκάλυψη περισσότερων στοιχείων για την αρχαία κατοίκηση της περιοχής.

Έπειτα από εκτεταμένες ανασκαφές σε αρχαιολογικά στρώματα βάθους περίπου επτά μέτρων, η ομάδα αποκάλυψε ένα τμήμα της οχύρωσης μήκους τεσσάρων μέτρων. Τα πέτρινα θεμέλιά του διασώζονται σε ύψος που ξεπερνά τα δύο μέτρα, ενώ οι ενδείξεις μαρτυρούν ότι κάποτε πάνω από αυτά υψωνόταν μια ανωδομή από πλιθιά. Αυτό υποδηλώνει μια σύνθετη κατασκευή που προσέφερε αποτελεσματική προστασία στον οικισμό.

Η διαχρονική χρήση και η εξέλιξη της οχύρωσης

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν επίσης ότι το τείχος είχε υπερυψωθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό υποδηλώνει ότι η οχύρωση παρέμεινε σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες άμυνας της κοινότητας κατά τις διάφορες περιόδους κατοίκησης και αντιμετωπίζοντας πιθανές απειλές.

Η συνεχής αναβάθμιση και χρήση του τείχους μαρτυρά τη στρατηγική του σημασία για τους κατοίκους του οικισμού Μάδυτος Κιλισέτεπε. Τελικά, η οχύρωση έχασε τον αμυντικό της χαρακτήρα, πιθανόν λόγω αλλαγών στις συνθήκες διαβίωσης ή την εγκατάλειψη του οικισμού, αλλά η ιστορία της παραμένει ζωντανή μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Enikos