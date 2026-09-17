Επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια με ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα για τη μελέτη ασθενειών

Επιστήμονες προχώρησαν στη μεταμόσχευση ανθρώπινων εγκεφαλικών κυττάρων, τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε ζώα. Τα τρωκτικά είχαν υποστεί γενετική τροποποίηση, ώστε να γεννιούνται χωρίς εγκεφαλικό φλοιό ή ιππόκαμπο, δημιουργώντας έτσι τον απαραίτητο χώρο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου ιστού εντός του κρανίου τους.

Η μέθοδος και η εφαρμογή της

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει πλέον στους επιστήμονες να λαμβάνουν κύτταρα από ασθενείς που πάσχουν από εγκεφαλικές διαταραχές. Αυτά τα κύτταρα μετατρέπονται σε εγκεφαλικό ιστό στο εργαστήριο και στη συνέχεια αναπτύσσονται μέσα σε ζωντανά ζώα. Στη συνέχεια, τα ζώα αυτά μπορούν να μελετηθούν εκτενώς, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος εκδήλωσης της εκάστοτε διαταραχής στον ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό. Παράλληλα, η έρευνα στοχεύει στην ανακάλυψη του πώς συγκεκριμένα φάρμακα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις παθήσεις.

Οι στόχοι της επιστημονικής κοινότητας

Ο Σέργκιου Πάσκα, καθηγητής ψυχιατρικής και επικεφαλής της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, δήλωσε ότι η επιστημονική κοινότητα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση θεραπευτικών λύσεων για αυτές τις παθήσεις. Ωστόσο, τόνισε ότι στην ψυχιατρική και τη νευρολογία υπάρχει μια υστέρηση σε σχέση με άλλους κλάδους της ιατρικής, με λιγότερες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Ο Πάσκα απέδωσε αυτή την κατάσταση στην εξαιρετική πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, καθώς και στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμος για μελέτη. Ο βασικός στόχος της ομάδας του ήταν να καταστήσει πτυχές της ανάπτυξης και της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου προσβάσιμες για επιστημονική διερεύνηση.

Η εξέλιξη των νευρικών οργανοειδών

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα των νευρικών οργανοειδών. Πρόκειται για ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα που αναπτύσσονται στο εργαστήριο και οργανώνονται σε μικροσκοπικές, αλλά σύνθετες δομές, οι οποίες μιμούνται ορισμένα χαρακτηριστικά των πραγματικών εγκεφάλων. Η ομάδα του Στάνφορντ είχε ήδη προχωρήσει σε προηγούμενη έρευνα, μεταμοσχεύοντας ανθρώπινους νευρώνες.

Ηθικοί προβληματισμοί και αναγκαία εποπτεία

Παρά τις δυνατότητες της τεχνικής να μεταμορφώσει την ιατρική του εγκεφάλου, τα οργανοειδή έχουν προκαλέσει πλήθος ηθικών προβληματισμών. Κυρίως, οι ανησυχίες εστιάζουν στο ενδεχόμενο αυτές οι συσσωματώσεις ιστού να αποκτήσουν συνείδηση ή να αισθάνονται πόνο. Επιπλέον, τίθεται ζήτημα σχετικά με την ευζωία των ζώων στα οποία εμφυτεύονται τα οργανοειδή.

Ο καθηγητής Πάσκα δήλωσε ότι η εργασία τέθηκε από την αρχή υπό εκτενή ηθική εποπτεία. Οι ειδικοί υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης αυτής της εποπτείας. Η Έμιλι Τζάκσον, καθηγήτρια Νομικής στο London School of Economics και πρόεδρος πρόσφατης έκθεσης του Nuffield Council on Bioethics για τα νευρικά οργανοειδή, τόνισε τη σημασία της ευζωίας των ζώων. Επεσήμανε ότι θα είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται στενά αυτά τα ζώα, ώστε να αξιολογούνται οι επιπτώσεις πάνω τους.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr