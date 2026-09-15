Αρχαιολόγοι δηλώνουν 100% βέβαιοι για την ανακάλυψη της χαμένης βιβλικής πόλης της Βηθσαϊδά

Αρχαιολόγοι από διεθνή επιστημονική ομάδα δηλώνουν «100%» βέβαιοι πως ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά. Η τοποθεσία αυτή, σύμφωνα με τις γραφές, υπήρξε το μέρος όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε ορισμένα από τα πιο γνωστά του θαύματα. Επιπλέον, η Βηθσαϊδά αναφέρεται ως η πατρίδα των Αποστόλων Φιλίππου, Ανδρέα και Πέτρου.

Οι ανασκαφές στη Θάλασσα της Γαλιλαίας

Οι ανασκαφές που οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική ανακάλυψη διεξάγονται στο αρχαιολογικό πρόγραμμα El-Araj, στην περιοχή της Θάλασσας της Γαλιλαίας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016, με τους αρχαιολόγους να εργάζονται συστηματικά για την αποκάλυψη των μυστικών της περιοχής.

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού ψαροχωριού, καθώς και μίας σημαντικής ρωμαϊκής πόλης. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο πεδίο δράσης του Ιησού στην Καπερναούμ, μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τις γραφές, πραγματοποιήθηκαν διάφορα θαύματά του.

Τα θαύματα του Ιησού και οι Απόστολοι

Η Βηθσαϊδά κατέχει κεντρική θέση στις βιβλικές αφηγήσεις, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δράση του Ιησού. Εκεί λέγεται ότι θεράπευσε τον τυφλό και χόρτασε 5.000 ανθρώπους με μόλις πέντε ψωμιά και δύο ψάρια, δύο από τα πιο γνωστά θαύματά του.

Εκτός από τα θαύματα, η πόλη είναι γνωστή ως η γενέτειρα τριών εκ των δώδεκα Αποστόλων: του Φιλίππου, του Ανδρέα και του Πέτρου. Αυτό υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση της Βηθσαϊδά με την πρώιμη ιστορία του Χριστιανισμού και τους στενούς μαθητές του Ιησού.

Τα ευρήματα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα

Ο ακαδημαϊκός διευθυντής του έργου και καθηγητής θρησκευτικών σπουδών, Στιβ Νότλεϊ, εξήγησε ότι η τοποθεσία συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι έπρεπε να βρεθούν ένα ιουδαϊκό ψαροχώρι, για το οποίο υπάρχουν άφθονες αποδείξεις, και στοιχεία αστικοποίησης, δηλαδή μιας πόλης.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται περισσότερα από 200 νομίσματα, κεραμικά αντικείμενα, ένα ρωμαϊκό λουτρό, λίθινα ιουδαϊκά αγγεία και μολύβδινα βάρη αλιείας. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα είναι μια βυζαντινή βασιλική, η οποία αναφέρεται ρητά στον Απόστολο Πέτρο ως «Αρχηγό των Αποστόλων και Φύλακα των Κλειδιών του Ουρανού».

Η συμβολή της πυρκαγιάς και η βεβαιότητα των αρχαιολόγων

Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, η οποία αρχικά θεωρήθηκε καταστροφική, αποδείχθηκε τελικά ευεργετική για την αρχαιολογική ομάδα. Η φωτιά καθάρισε τη χαμηλή βλάστηση, επιτρέποντας στους ερευνητές να διαπιστώσουν ότι η έκταση του οικισμού φτάνει τουλάχιστον τα 60 στρέμματα.

Ο καθηγητής Νότλεϊ εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα της ομάδας, δηλώνοντας: «Από το 2016 δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε ένα εύρημα που να αμφισβητεί την ταυτοποίηση της τοποθεσίας ως Βηθσαϊδά». Αυτή η δήλωση ενισχύει την πεποίθηση για την ορθότητα της ανακάλυψης.

Η σημασία για τον χριστιανικό κόσμο

Η ανακάλυψη της Βηθσαϊδά φέρει ιδιαίτερη σημασία για τον χριστιανικό κόσμο. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μαθητών του Ιησού καταγόταν από αυτή την πόλη, καθιστώντας την ένα κεντρικό σημείο της διδασκαλίας και της δράσης του.

Η επιβεβαίωση της τοποθεσίας της Βηθσαϊδά προσφέρει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση των βιβλικών γεγονότων και της γεωγραφίας της εποχής του Ιησού, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις για την ιστορία του Χριστιανισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta