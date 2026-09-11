Ινδοί επιστήμονες δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα με ανθρώπινα λύματα

Ερευνητές στην Ινδία κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα νέο, ανθεκτικότερο είδος σκυροδέματος, αντικαθιστώντας ένα μέρος του τσιμέντου με βιοάνθρακα που προέρχεται από επεξεργασμένα ανθρώπινα λύματα. Το καινοτόμο αυτό υλικό αναπτύχθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Raghuvesh Tiwari από το Πανεπιστήμιο Manipal Jaipur της Ινδίας, με στόχο τη βελτίωση των δομικών υλικών και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η αναγκαιότητα για νέα υλικά

Το σκυρόδεμα, γνωστό και ως μπετόν, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δομικά υλικά του σύγχρονου κόσμου, απαραίτητο για κάθε κατασκευή. Ωστόσο, η παραγωγή του τσιμέντου, που είναι το βασικό συστατικό του σκυροδέματος, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.

Αντιμέτωπη με αυτή την πρόκληση, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Manipal Jaipur αναζήτησε μια βιώσιμη λύση. Η πρότασή τους επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση βιοάνθρακα, προερχόμενου από ανθρώπινα λύματα, στο παραδοσιακό μίγμα του σκυροδέματος.

Η διαδικασία παραγωγής του βιοάνθρακα

Η μέθοδος παρασκευής του ειδικού αυτού βιοάνθρακα περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, τα ανθρώπινα λύματα αποξηραίνονται πλήρως. Στη συνέχεια, θερμαίνονται σε περιβάλλον χαμηλού οξυγόνου, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 350 έως 450 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η διαδικασία μετατρέπει τα λύματα σε ένα σταθερό υλικό.

Μετά τη θέρμανση, το υλικό αυτό αλέθεται σε μια πολύ λεπτή σκόνη. Αυτή η σκόνη, ο βιοάνθρακας, χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει μέρος του τσιμέντου σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι αντικαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν σε ποσοστά 5%, 10% και 15% του συνολικού όγκου του τσιμέντου στο μίγμα του σκυροδέματος.

Εντυπωσιακά εργαστηριακά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, έδειξαν σημαντική βελτίωση στις ιδιότητες του υλικού. Η προσθήκη του βιοάνθρακα οδήγησε σε αυξημένη αντοχή του σκυροδέματος. Η μέγιστη αντοχή παρατηρήθηκε όταν το ποσοστό αντικατάστασης του τσιμέντου κυμάνθηκε μεταξύ 5% και 10%.

Επιπλέον, το υλικό απέκτησε επιπρόσθετη ανθεκτικότητα καθώς ωρίμαζε. Συγκεκριμένα, μετά από 91 ημέρες, το μίγμα με 5% βιοάνθρακα εμφάνισε αύξηση 20% στην αντοχή σε θλίψη και 36% στην αντοχή σε κάμψη. Αντίστοιχα, στο μίγμα με 10% βιοάνθρακα, η αύξηση στην αντοχή σε θλίψη έφτασε το 21%, ενώ στην αντοχή σε κάμψη σημειώθηκε αύξηση 42%.

Πέρα από την αντοχή, το νέο υλικό παρουσίασε και άλλες βελτιωμένες ιδιότητες. Απορροφούσε λιγότερο νερό σε σύγκριση με το συμβατικό σκυρόδεμα και εμφάνισε μικρότερη συρρίκνωση κατά τη διαδικασία ξήρανσης. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση του τσιμέντου σε ποσοστό 15% οδήγησε σε μείωση της συνολικής αντοχής, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός βέλτιστου ορίου χρήσης του βιοάνθρακα.

Οι λόγοι πίσω από την ενισχυμένη αντοχή

Η βελτίωση της αντοχής του σκυροδέματος με την προσθήκη βιοάνθρακα αποδίδεται κυρίως στην πορώδη δομή του τελευταίου. Ο βιοάνθρακας λειτουργεί ως μια μικροσκοπική δεξαμενή νερού εντός του μίγματος, απελευθερώνοντας υγρασία σταδιακά κατά τη διάρκεια της πήξης του σκυροδέματος. Αυτή η αργή και ελεγχόμενη απελευθέρωση υγρασίας συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου και στην ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών.

Επιπροσθέτως, ο βιοάνθρακας είναι πλούσιος σε διοξείδιο του πυριτίου. Η παρουσία του διοξειδίου του πυριτίου προκαλεί χημικές αντιδράσεις εντός του σκυροδέματος, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνταν στο αρχαίο ρωμαϊκό σκυρόδεμα, γνωστό για την εξαιρετική του αντοχή και μακροζωία.

Επόμενα βήματα και προκλήσεις

Παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και δοκιμές. Απαιτούνται επιπλέον δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος, όπως σε κύκλους ψύξης-παγετού και σε περιβάλλοντα με υψηλή αλατότητα, για να αξιολογηθεί πλήρως η απόδοση και η ανθεκτικότητα του υλικού.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι η συμπεριφορά των βαρέων μετάλλων που ενδέχεται να περιέχονται στα λύματα. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέταλλα δεν θα διαρρεύσουν στο περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου, εξασφαλίζοντας έτσι την περιβαλλοντική ασφάλεια του νέου δομικού υλικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta