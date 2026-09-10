Ο Ερμής συρρικνώθηκε έως και 23 χιλιόμετρα περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι ο πλανήτης Ερμής μπορεί να έχει συρρικνωθεί έως και 23 χιλιόμετρα περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέα στοιχεία για το εσωτερικό και την εξέλιξη του μικρότερου πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος. Η συρρίκνωση αυτή ξεπερνά τις προηγούμενες εκτιμήσεις των επιστημόνων κατά περίπου 30%.

Νέα δεδομένα για τη συρρίκνωση του Ερμή

Ο Ερμής έχει πιθανότατα χάσει έως και 23 χιλιόμετρα από τη διάμετρό του από την εποχή του σχηματισμού του, μια απώλεια που είναι έως και 30% μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτά τα σημαντικά δεδομένα προκύπτουν από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Geophysical Research Letters» της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικής (AGU).

Η αναθεωρημένη εκτίμηση της συρρίκνωσης του Ερμή είναι καθοριστικής σημασίας για τους επιστήμονες. Τους επιτρέπει να εξάγουν πιο ακριβή συμπεράσματα σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του πλανήτη και την πορεία της εξέλιξής του από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα.

Πώς σχηματίστηκε ο πλανήτης και γιατί συρρικνώνεται

Όπως και οι υπόλοιποι βραχώδεις πλανήτες που βρίσκονται στο Ηλιακό μας σύστημα, ο Ερμής δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε μια σειρά βίαιων συγκρούσεων μεταξύ βράχων και αστεροειδών που περιστρέφονταν γύρω από τον Ήλιο.

Η ενέργεια που απελευθερώθηκε από αυτές τις συγκρούσεις παρήγαγε τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Έκτοτε, ο Ερμής χάνει σταδιακά αυτή τη θερμότητα. Καθώς ψύχεται, το εσωτερικό του πλανήτη συρρικνώνεται, οδηγώντας σε αλλαγές στο μέγεθός του.

Οι επιπτώσεις της συρρίκνωσης στην επιφάνεια

Τα εξωτερικά βραχώδη στρώματα του Ερμή προσαρμόστηκαν στη μεταβολή του μεγέθους του πλανήτη με διάφορους τρόπους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ρηγματώσεις και τον σχηματισμό τεκτονικών χαρακτηριστικών στην επιφάνειά του, όπως απόκρημνες πλαγιές και κορυφογραμμές.

Η επιφάνεια του Ερμή είναι πλέον γεμάτη με αυτές τις «ρυτίδες», οι οποίες αποτελούν σαφή απόδειξη ότι ο πλανήτης ήταν κάποτε μεγαλύτερος και έχει συρρικνωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, συντρίμμια από κρατήρες πρόσκρουσης συχνά κρύβουν τα σημάδια αυτής της συρρίκνωσης, καθιστώντας την ανίχνευσή τους πιο δύσκολη.

Τι αποκαλύπτει η μεγαλύτερη συρρίκνωση για το εσωτερικό του

Ο Γκάκου Νισιγιάμα, πλανητικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR) και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί τις επιπτώσεις της μεγαλύτερης συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια μεγαλύτερη συρρίκνωση σημαίνει ότι ο Ερμής θα μπορούσε να διαθέτει έναν μεγαλύτερο μεταλλικό πυρήνα.

Επιπλέον, η αυξημένη συρρίκνωση μπορεί να υποδηλώνει ότι ο πυρήνας του πλανήτη περιέχει λιγότερα ελαφρά στοιχεία, όπως το πυρίτιο, αναμεμειγμένα στον μεταλλικό πυρήνα. Μια άλλη πιθανότητα είναι ο Ερμής να είχε μια υψηλότερη αρχική θερμοκρασία κατά τον σχηματισμό του.

Η μεθοδολογία της νέας έρευνα

Οι ερευνητές, για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, συνδύασαν προηγούμενους χάρτες που απεικόνιζαν τις γεωλογικές ενδείξεις συρρίκνωσης με νέους χάρτες της τραχύτητας της επιφάνειας, καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια του πλανήτη. Για πρώτη φορά, διαπιστώθηκε ότι οι πιο τραχιές περιοχές του Ερμή παρουσιάζουν λιγότερες ορατές «ρυτίδες» συρρίκνωσης.

«Αυτό μας έκανε να σκεφτούμε ότι υπάρχει κάποια διαδικασία που κρύβει τις δομές συρρίκνωσης», τονίζει ο Νισιγιάμα. Εκτιμά ότι τα υλικά που προέκυψαν από τις προσκρούσεις στις τραχιές περιοχές μπορεί να έχουν καλύψει τις ρυτίδες της συρρίκνωσης, καθιστώντας τις λιγότερο εμφανείς.

Για τον υπολογισμό του βαθμού συρρίκνωσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον απαιτούμενο βαθμό συρρίκνωσης για τον σχηματισμό των κορυφογραμμών και των απότομων πλαγιών. Αυτό εφαρμόστηκε ειδικά σε περιοχές που είχαν υποστεί λιγότερες μεταβολές από προηγούμενες γεωλογικές διεργασίες, επιτρέποντας μια πιο ακριβή μέτρηση.

Με πληροφορίες από: Reader