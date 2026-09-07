Επιστήμονες ανακάλυψαν θαλασσινό που μπορεί να αναστρέψει σημάδια γήρανσης

Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με την αναστροφή των σημαδιών της γήρανσης. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μια ουσία που βρίσκεται στα ασκίδια, συγκεκριμένα τα πλασμαλογόνα, βελτίωσε τη μνήμη, αναζωογόνησε τις συνδέσεις του εγκεφάλου και επανέφερε ακόμη και το σκούρο τρίχωμα σε γερασμένα ποντίκια. Η μελέτη αυτή, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers, προσφέρει μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης.

Η διαχρονική αναζήτηση για την αναστροφή της γήρανσης

Η γήρανση εκδηλώνεται συχνά με οικεία σημάδια, όπως τα γκρίζα μαλλιά, οι ρυτίδες και τα κενά μνήμης. Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις στο ερώτημα αν κάποιες από αυτές τις αλλαγές θα μπορούσαν να επιβραδυνθούν, να προληφθούν ή ακόμη και να αναστραφούν. Τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας υποδηλώνουν ότι κάτι τέτοιο ίσως είναι εφικτό.

Στα πειράματα που διεξήχθησαν σε γερασμένα ποντίκια, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής που περιείχαν ουσίες από ασκίδια, θαλάσσια ζώα της ομοταξίας Ascidiacea, οδήγησε στην αναστροφή αρκετών σημαδιών που συνδέονται με τη γήρανση.

Τα ασκίδια και η σημασία των πλασμαλογόνων

Τα ασκίδια είναι θαλάσσια ζώα που αποτελούν μέρος της διατροφής σε διάφορες περιοχές της Ασίας, όπως στην Κορέα, όπου είναι γνωστά ως meongge, και στην Ιαπωνία, όπου ονομάζονται hoya. Καταναλώνονται συχνά ωμά και είναι πλούσια σε ουσίες που ονομάζονται πλασμαλογόνα.

Τα πλασμαλογόνα είναι ένα είδος λιπιδίων και αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών. Βρίσκονται φυσιολογικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο, την καρδιά και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα επίπεδά τους, ωστόσο, τείνουν να μειώνονται καθώς οι άνθρωποι γερνούν.

Συσχέτιση με νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Έχει παρατηρηθεί ότι χαμηλότερα επίπεδα πλασμαλογόνων συνδέονται με διάφορες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Αυτή η συσχέτιση ώθησε τους ερευνητές να εξετάσουν αν η αποκατάσταση των επιπέδων των πλασμαλογόνων θα μπορούσε να προσφέρει προστασία στον εγκέφαλο από ορισμένες αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση.

Για να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο, η ερευνητική ομάδα πρόσθεσε πλασμαλογόνα στη διατροφή γερασμένων ποντικιών και παρακολούθησε τις επιδράσεις τους τόσο στη συμπεριφορά όσο και στο σώμα των ζώων.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στα ποντίκια

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν αξιοσημείωτα. Τα ποντίκια που έλαβαν πλασμαλογόνα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ικανότητα μάθησης. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν ορατές αλλαγές στην εμφάνισή τους, ενισχύοντας τα ευρήματα της μελέτης.

Ο καθηγητής Λέι Φου, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι τα πλασμαλογόνα μπορεί όχι μόνο να ανακόπτουν τη γνωστική έκπτωση, αλλά και να αναστρέφουν τα γνωστικά προβλήματα στον εγκέφαλο που γερνά. Επιπλέον, τα γερασμένα ποντίκια που έλαβαν πλασμαλογόνα απέκτησαν νέο μαύρο τρίχωμα, πιο πυκνό και λαμπερό από εκείνο των γερασμένων ποντικιών που δεν έλαβαν τη συγκεκριμένη ουσία».

Με πληροφορίες από: healthstat.gr