Ασυνήθιστη οικολογική λύση στις ΗΠΑ: Παλιά λάστιχα αύξησαν τα ψάρια σε κανάλια

Μια ασυνήθιστη οικολογική λύση, η οποία δοκιμάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πριν από 32 χρόνια, φαίνεται να δημιούργησε πολύ περισσότερη ζωή σε άλλοτε ομοιόμορφα τσιμεντένια κανάλια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα, που εφαρμόστηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, έδειξε ότι τα παλιά ελαστικά μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να μετατρέψουν ένα άδειο και ομοιογενές τσιμεντένιο κανάλι σε έναν χώρο που φιλοξενεί σημαντικά περισσότερη υδρόβια ζωή. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο στα ψάρια όσο και στα ασπόνδυλα στις περιοχές όπου τοποθετήθηκαν οι ειδικές κατασκευές.

Η ανάγκη για οικολογική παρέμβαση στα κανάλια

Η ασυνήθιστη αυτή οικολογική προσέγγιση αναπτύχθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζονταν σε μεγάλα κανάλια άρδευσης, τα οποία βρίσκονται στις ξηρές περιοχές των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα κανάλια είχαν κατασκευαστεί με επένδυση από σκυρόδεμα, μια μέθοδος που ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να περιορίζει τις απώλειες νερού και να καθιστά τη μεταφορά του πιο αποδοτική.

Ωστόσο, η τσιμεντένια επένδυση είχε μια αρνητική παρενέργεια: εξαφάνιζε μεγάλο μέρος της φυσικής δομής που θα υπήρχε σε ένα χωμάτινο κανάλι. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχαν πλέον φυτά, φυσικές εσοχές, πέτρες και άλλες ανωμαλίες στις οποίες θα μπορούσαν να κρυφτούν ή να τραφούν μικρότεροι οργανισμοί και ψάρια. Ο πυθμένας των καναλιών ήταν ουσιαστικά ένας λείος, τεχνητός διάδρομος, μέσα στον οποίο υπήρχαν ελάχιστα σημεία προστασίας για την υδρόβια ζωή.

Το πείραμα των ερευνητών με τεχνητούς υφάλους

Οι ερευνητές Gordon Mueller και Charles R. Liston ήταν αυτοί που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αλλάξουν αυτή την κατάσταση, επιδιώκοντας να βελτιώσουν το περιβάλλον των καναλιών χωρίς να παρέμβουν στη βασική τους λειτουργία. Η λύση που πρότειναν και εφάρμοσαν ήταν η τοποθέτηση τεχνητών υφάλων χαμηλού προφίλ, οι οποίοι κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από χρησιμοποιημένα ελαστικά, στον πυθμένα των καναλιών.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε δύο συγκεκριμένα και μεγάλα κανάλια: στο Coachella Canal της Καλιφόρνιας και στο Hayden-Rhodes Aqueduct της Αριζόνα. Εκεί, τα ελαστικά λειτουργούσαν σαν μικρές, τεχνητές δομές μέσα στο κατά τα άλλα ομοιόμορφο περιβάλλον. Ο ρόλος τους ήταν να δημιουργούν κενά και επιφάνειες όπου μπορούσαν να συγκεντρωθούν διάφοροι υδρόβιοι οργανισμοί, ενώ παράλληλα προσέφεραν στα ψάρια σημεία προστασίας από την ισχυρή ροή του νερού και ευκαιρίες για αναζήτηση τροφής.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αύξηση της υδρόβιας ζωής

Η σύγκριση ανάμεσα στα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί οι τεχνητοί ύφαλοι από ελαστικά και στα τμήματα των καναλιών χωρίς τέτοιες κατασκευές απέδωσε εντυπωσιακά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στις περιοχές όπου υπήρχαν οι κατασκευές από ελαστικά, καταγράφηκε περίπου τρεις φορές υψηλότερη πυκνότητα ασπόνδυλων σε σχέση με τα γειτονικά τμήματα.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση στην πυκνότητα των ψαριών, η οποία έφτασε περίπου 20 φορές υψηλότερα στις περιοχές που φιλοξενούσαν τους τεχνητούς υφάλους. Η αύξηση των ασπόνδυλων είχε ιδιαίτερη σημασία για το οικοσύστημα, καθώς αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας βασική τροφή σε άλλα υδρόβια είδη. Παράλληλα, τα ελαστικά προσέφεραν στα ψάρια σημεία στα οποία μπορούσαν να προστατευτούν αποτελεσματικά από το ρεύμα και να αναζητήσουν τροφή με μεγαλύτερη ευκολία.

Η προσθήκη πολυπλοκότητας σε ένα τεχνητό περιβάλλον

Ουσιαστικά, οι ερευνητές κατάφεραν να προσθέσουν σε ένα τεχνητό περιβάλλον ένα κρίσιμο στοιχείο που του έλειπε: την πολυπλοκότητα. Εκεί όπου προηγουμένως υπήρχε ένας επίπεδος και ομοιόμορφος πυθμένας, δημιουργήθηκαν ξαφνικά διαφορετικές επιφάνειες, κενά και καταφύγια. Αυτή η προσθήκη δομής και ποικιλίας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός πιο πλούσιου και βιώσιμου υδρόβιου οικοσυστήματος.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 1994, εξέτασε αναλυτικά κατά πόσο οι τεχνητοί ύφαλοι που κατασκευάστηκαν από ελαστικά μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στα τσιμεντένια κανάλια. Τα ευρήματα υπογράμμισαν τη δυνατότητα των παλαιών ελαστικών να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού και ζωντανού υδρόβιου περιβάλλοντος, ακόμη και σε ανθρωπογενείς κατασκευές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta